Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

BAKAN ALBAYRAK, NTV'DE ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ



Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6,30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3,46 artacağı yönündeydi.



Yıllık enflasyon ise yüzde 17,90'dan yüzde 24,52 yükselmiş oldu.



Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10,88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46,15 oldu.



Bir önceki ay ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artmış, yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmişti. Aynı dönemde üretici fiyatları yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aşmıştı.

Enflasyon rakamları aylık bazda 2001 krizinden bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmiş oldu.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK YÜZDE 6,30 ARTTI



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 11,41 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.

EYLÜL AYI ZAM ŞAMPİYONU DOMATES

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,30 ile domateste oldu. Domatesi, yüzde 31,82 ile sivri biber, yüzde 31,36 ile bilgisayar izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 29,12 ile salça, yüzde 25,45 ile yazım ve çizim kağıtları, yüzde 24,89 ile fırınlı ocaklar, yüzde 24,38 ile ütü, yüzde 23,95 ile patlıcan, yüzde 22,33 ile hazır perde (takmatik), yüzde 20,24 ile bulaşık makinesi yer aldı.



EN ÇOK LİMON UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,53 ile limonda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,46 ile balık, yüzde 11,37 ile havuç, yüzde 10,58 ile elma, yüzde 8,47 ile kuru soğan, yüzde 8,15 ile patates, yüzde 7,04 ile nohut, yüzde 7,02 ile araba kiralama ücreti izledi.



AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,07 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37,28 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,70 ve konut yüzde 21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 8,12 ile (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)’de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

VİDEO: BAKAN ALBAYRAK, NTV'DE ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ