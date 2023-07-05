FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED temmuz ayı PPK faiz kararı)

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?



Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Banka, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.



Öte yandan, dün açıklanan verilerde ABD'nin konut piyasasının hala oldukça sıcak olması dikkati çekerken, ülkede konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine, inşaat izinleri de aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bine çıktı.



Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirterek, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte beklentilerde de değişiklik olabileceğini söyledi.

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