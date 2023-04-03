imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED faiz kararı takvimi)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan artıran FED, faizi 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED faiz kararı takvimi)

FED faiz kararı, piyasaları yakından takip eden binlerce yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz politika faizini 25 baz puan artıran FED'in bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak konusu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı mayıs ayında yapılacak ve kritik faiz kararı açıklanacak.

Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED faiz kararı takvimi) - 1

MART AYI FED FAİZ KARARI

ABD (), mart ayı faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...