Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED faiz kararı takvimi)

FED faiz kararı, piyasaları yakından takip eden binlerce yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz politika faizini 25 baz puan artıran FED'in bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak konusu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı mayıs ayında yapılacak ve kritik faiz kararı açıklanacak.

MART AYI FED FAİZ KARARI



ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.