FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED nisan ayı PPK faiz kararı)

Nisan ayı FED faiz kararı öncesinde, yatırımcıların gergin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artıran FED'in alacağı yeni faiz kararı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini belirtti. MART AYI FED FAİZ KARARI



ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı.



Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.



Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.