Financial Times'ın başına ilk kez bir kadın genel yayın yönetmeni geçti

Roula Khalaf, 14 yıldır gazeteyi yöneten Lionel Barber’ın yerine Financial Times'ın yeni genel yayın yönetmeni olarak atandı. Bugün FT çalışanlarına gönderilen bir e-posta ile duyurulan görev değişikliği 2020 Ocak itibariyle geçerli olacak.



Lübnan asıllı kadın gazeteci Khalaf, 2016’dan beri, 24 yıldır çalıştığı FT’nin en üst düzey ikinci editörlüğünü yürütüyordu. Haber odasının stratejik planlamasından sorumlu olan Khalaf, gazetenin küresel ticarete odaklanan yeni bir hizmeti olan ‘Trade Secrets’ (Ticaret Sırları) gibi girişimleri başlatan ismi olarak biliniyor. Khalaf 1884’te kurulan gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni olacak.



Khalaf gazetedeki kariyeri süresince FT'nin 100 kişilik yabancı muhabirler ağının yönetimi, 2011’deki Irak savaşı ve Arap Baharı sırasında Orta Doğu kaynaklı haberlerin yönetilmesi gibi görevler üstlendi.



FT’nin sahibi Nikkei’nin başkanı Tsuneo Kita, Khalaf’ın gazetedeki 24 yıllık kariyeri boyunca “dürüstlüğünü, kararlılığını ve sağlam yargısını” kanıtladığını söyledi. Kita, “Khalaf’ın FT'nin kaliteli gazeteciliği korkusuzca ve kimseye iltimas geçmeden sağlama misyonunu sürdüreceğine güvenim tam” dedi.



Ocak itibariyle koltuğunu devredecek olan 64 yaşındaki Lionel Barber ise görev süresi boyunca FT'nin 100 yıldan fazla bir süredir destekçisi olmuş basılı reklamlardan uzaklaştığı dönemini yönetti. Bu süreçte gazetenin dijital yayıncılık stratejisini oluşturan Barber döneminde FT 1 milyonun üzerinde abone rakamına ulaştı. 1957 itibariyle Pearson PLC şirketi altında yayın yapan ekonomi gazetesi 2015’te 844 milyon Sterline Japonya’nın en büyük medya kuruluşu olan Nikkei Group’a satılmıştı.