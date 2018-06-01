Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre Fitch, Türkiye bankalarına ilişkin bir rapor hazırladı. Kaynaklar, rapor henüz Fitch tarafından yayınlanmadığı için isim vermek istemedi.
Haberde banka adı verilmedi, ancak bazı Türk bankalarının 6 ay süre izleneceği ifadesi yer aldı.
BIST Bankacılık endeksi son 3 gündür sert düşüşler yaşıyordu...
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