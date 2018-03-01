Forbes listesinde yer alan Mustafa Küçük kimdir? (LC Waikiki CEO'su)

Forbes tarafından 2021 yılı için yayımlanan dünyanın en zengin iş insanları listesinde, 2021 yılında Türkiye'den 10 isim yer aldı.

Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde, Mustafa Küçük 2,1 milyar dolar serveti ile dokuzuncu sırada yer aldı.





MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?



1963 Malatya Doğanşehir doğumlu olan, Mustafa Küçük ilk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı.



1984 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Küçük, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Makine Mühendisliği alanında master eğitimini tamamladı.



İTÜ master eğitimi sırasında demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Yekta Dış Ticaret A.Ş’de, ihracat operasyon elemanı olarak iş hayatına adım attı.



Bu firmadaki dört aylık kısa bir çalışma dönemi sonunda master eğitimi yanında, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisat Enstitüsünde, Uluslararası İşletmecilik İhtisas Programı’na da devam etti.



1986 yılında tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ilk işi olacak olan, Aka Tekstil’de İhracat Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1988 yılında demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Taha Dış Ticaret’ten gelen teklif üzerine, Taha Tekstil A.Ş’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.



1988 – 2001 yılları arasında, Taha Grubu içerisinde, çeşitli şirketlerin kuruluşunda, Genel Müdürlük ve Taha Holding Genel Koordinatörlük görevini yürütmüştür. 2001 yılında, üretim sektöründe faaliyet gösteren Taha Holding Genel Koordinatörlük görevini, grubun diğer ortağına devredip, tamamen moda ve perakende sektörüne odaklanmaya karar vermiştir. Verilen bu karar doğrultusunda, 2001 yılından beri LC Waikiki Grubunun CEO görevini yürütmektedir.

