Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 50 MİLYARDERİ..

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 35’nci kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

Listede 2 bin 755 milyarder yer alırken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu belirtildi.

Forbes tarafından yayınlanan listede geçtiğimiz yıl serveti milyar doları aşanların toplam servetlerinin 8 trilyon dolar olduğu belirtilirken, bu sene bu rakamın 13,1 trilyon dolar olduğu bildirildi.