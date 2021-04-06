Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder
sayısı rekor kırdı
Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı. Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60’tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.
ntv.com.tr
06.04.2021 - 16:43
| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 17:04
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 50 MİLYARDERİ..
Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 35’nci kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.
Listede 2 bin 755 milyarder yer alırken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu belirtildi.
Forbes tarafından yayınlanan listede geçtiğimiz yıl serveti milyar doları aşanların toplam servetlerinin 8 trilyon dolar olduğu belirtilirken, bu sene bu rakamın 13,1 trilyon dolar olduğu bildirildi.
50- YANG HUİYAN: 29,6 MİLYAR DOLAR
Emlak Sektörü, Çin
49- JOHN MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR
Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
48- JACQUELİNE MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR
Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
47- LEE SHAU KEE: 31,7 MİLYAR DOLAR
Gayrimenkul (Hong Kong)
46- LEN BLAVATNİK: 32 MİLYAR DOLAR
Müzik ve Kimya (İngiltere)
45- WİLLİAM LEİ DİNG: 33 MİLYAR DOLAR
Online oyunlar (Çin)
44- QİN YİNGLİN: 33,5 MİLYAR DOLAR
Besicilik (Çin)
43- Lİ KA-SHİNG: 33,7 MİLYAR DOLAR
Çeşitli sektörler (Hong Kong)
42- GERARD WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
41- ALAİN WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
40 - GİOVANNİ FERRERO: 35,1 MİLYAR DOLAR
Yiyecek-İçecek, Nutella (Belçika)
39- ZHANG YİMİNG: 35.6 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, TikTok (Çin)
38-DİETER SCHWARZ: 36.9 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende (Almanya)
37-HE XİANGJİAN: 37.7 MİLYAR DOLAR
Ev Aletleri, Üretim (Çin)
36-MİRİAM ADELSON: 38,2 MİLYAR DOLAR
Casino (ABD)
35- WANG WEİ: 39 MİLYAR DOLAR
Kargo Hizmetleri (Çin)
34- BEATE HEİSTER & KARL ALBRECHT JR.: 39.2 MİLYAR DOLAR
33- DAVİD THOMSON: 41,8 MİLYAR DOLAR
Medya (Kanada)
32- FRANÇOİS PİNAULT: 42.3 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende (Fransa)
31- TADASHİ YANAİ: 44.1 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende (Japonya)
30 - MİCHAEL DELL: 45,1 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Dell Computers (ABD)
29- MASAYOSHİ SON: 45,4 MİLYAR DOLAR
İnternet, Telekom (Japonya)
28- JULİA KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR
KOCH Industries (ABD)
27- CHARLES KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR
KOCH Industries (ABD)
26- JACK MA: 48,4 MİLYAR DOLAR
E ticaret, Alibaba (Çin)
25- PHİL KNİGHT: 49.9 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda, Nike (ABD)
24- GAUTHAM ADANİ: 50.5 MİLYAR DOLAR
Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)
23- DANİEL GİLBERT: 51.9 MİLYAR DOLAR
Finans ve Yatırım (ABD)
22- MACKENZİE SCOTT: 53 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Amazon (ABD)
21- COLİN ZHENG HUANG: 55,3 MİLYAR DOLAR
E ticaret (Çin)
20- MİCHAEL BLOOMBERG: 59 MİLYAR DOLAR
Medya (ABD)
19- ROB WALTON: 59.5 MİLYAR DOLAR
Perakende, Walmart (ABD)
18- JİM WALTON: 60.2 MİLYAR DOLAR
Perakende, Walmart (ABD)
17- ALİCE WALTON: 61.8 MİLYAR DOLAR
Perakende, Walmart (ABD)
16- CARLOS SLİM HELU: 62.8 MİLYAR DOLAR
Telekom (Meksika)
15- MA HUATENG: 65.8 MİLYAR DOLAR
İnternet ve Medya (Çin)
14- STECE BALLMER: 68,7 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
13- ZHONG SHANSHAN: 68.9 MİLYAR DOLAR
12- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 73.6 B MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (Fransa)
11- AMANCİO ORTEGA: 77 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (İspanya)
10- MUKESH AMBANİ: 84,5 MİLYAR DOLAR
Çeşitli sektörler (Hindistan)
9- SERGEY BRİN: 89 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Google (ABD)
8- LARRY PAGE: 91,5 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Google (ABD)
7- LARRY ELLİSON: 93 MİLYAR DOLAR
Teknoloji (ABD)
6- WARREN BUFFETT: 96 MİLYAR DOLAR
Finans ve yatırım (ABD)
5- MARK ZUCKERBERG: 97 MİLYAR DOLAR
Facebook (ABD)
4- BİLL GATES: 124 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
3-BERNARD ARNAULT VE AİLESİ: 150 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (Fransa)
2- ELON MUSK: 151 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Tesla (ABD)
1-JEFF BEZOS: 177 MİLYAR DOLAR
Amazon (ABD)