Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı. Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60’tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 17:04

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 1

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 50 MİLYARDERİ.. 

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 35’nci kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

Listede 2 bin 755 milyarder yer alırken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu belirtildi.

Forbes tarafından yayınlanan listede geçtiğimiz yıl serveti milyar doları aşanların toplam servetlerinin 8 trilyon dolar olduğu belirtilirken, bu sene bu rakamın 13,1 trilyon dolar olduğu bildirildi.

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 2

50- YANG HUİYAN: 29,6 MİLYAR DOLAR

Emlak Sektörü, Çin
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 3

49- JOHN MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR

Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 4

48- JACQUELİNE MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR

Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 5

47- LEE SHAU KEE: 31,7 MİLYAR DOLAR

Gayrimenkul (Hong Kong)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 6

46- LEN BLAVATNİK: 32 MİLYAR DOLAR

Müzik ve Kimya (İngiltere)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 7

45- WİLLİAM LEİ DİNG: 33 MİLYAR DOLAR

Online oyunlar (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 8

44- QİN YİNGLİN: 33,5 MİLYAR DOLAR

Besicilik (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 9

43- Lİ KA-SHİNG: 33,7 MİLYAR DOLAR

Çeşitli sektörler (Hong Kong)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 10

42- GERARD WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR

Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 11

41- ALAİN WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR

Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 12

40 - GİOVANNİ FERRERO: 35,1 MİLYAR DOLAR

Yiyecek-İçecek, Nutella (Belçika)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 13

39- ZHANG YİMİNG: 35.6 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, TikTok (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 14

38-DİETER SCHWARZ: 36.9 MİLYAR DOLAR

Moda ve Perakende (Almanya)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 15

37-HE XİANGJİAN: 37.7 MİLYAR DOLAR

Ev Aletleri, Üretim (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 16

36-MİRİAM ADELSON: 38,2 MİLYAR DOLAR

Casino (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 17

35- WANG WEİ: 39 MİLYAR DOLAR

Kargo Hizmetleri (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 18

34- BEATE HEİSTER & KARL ALBRECHT JR.: 39.2 MİLYAR DOLAR

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 19

33- DAVİD THOMSON: 41,8 MİLYAR DOLAR

Medya (Kanada)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 20

32- FRANÇOİS PİNAULT: 42.3 MİLYAR DOLAR

Moda ve Perakende (Fransa)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 21

31- TADASHİ YANAİ: 44.1 MİLYAR DOLAR

Moda ve Perakende (Japonya)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 22

30 - MİCHAEL DELL: 45,1 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Dell Computers (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 23

29- MASAYOSHİ SON: 45,4 MİLYAR DOLAR

İnternet, Telekom (Japonya)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 24

28- JULİA KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR

KOCH Industries (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 25

27- CHARLES KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR

KOCH Industries (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 26

26- JACK MA: 48,4 MİLYAR DOLAR

E ticaret, Alibaba (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 27

25- PHİL KNİGHT: 49.9 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda, Nike (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 28

24- GAUTHAM ADANİ: 50.5 MİLYAR DOLAR

Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 29

23- DANİEL GİLBERT: 51.9 MİLYAR DOLAR

Finans ve Yatırım (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 30

22- MACKENZİE SCOTT: 53 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Amazon (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 31

21- COLİN ZHENG HUANG: 55,3 MİLYAR DOLAR

E ticaret (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 32

20- MİCHAEL BLOOMBERG: 59 MİLYAR DOLAR

Medya (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 33

19- ROB WALTON: 59.5 MİLYAR DOLAR

Perakende, Walmart (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 34

18- JİM WALTON: 60.2 MİLYAR DOLAR

Perakende, Walmart (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 35

17- ALİCE WALTON: 61.8 MİLYAR DOLAR

Perakende, Walmart (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 36

16- CARLOS SLİM HELU: 62.8 MİLYAR DOLAR

Telekom (Meksika)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 37

15- MA HUATENG:  65.8 MİLYAR DOLAR

İnternet ve Medya (Çin)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 38

14- STECE BALLMER: 68,7 MİLYAR DOLAR

Microsoft (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 39

13- ZHONG SHANSHAN: 68.9 MİLYAR DOLAR

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 40

12- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 73.6 B MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (Fransa)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 41

11- AMANCİO ORTEGA: 77 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (İspanya)

Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 42

10- MUKESH AMBANİ: 84,5 MİLYAR DOLAR

Çeşitli sektörler (Hindistan)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 43

9- SERGEY BRİN: 89 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Google (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 44

8- LARRY PAGE: 91,5 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Google (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 45

7- LARRY ELLİSON: 93 MİLYAR DOLAR

Teknoloji (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 46

6- WARREN BUFFETT: 96 MİLYAR DOLAR

Finans ve yatırım (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 47

5- MARK ZUCKERBERG: 97 MİLYAR DOLAR

Facebook (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 48

4- BİLL GATES: 124 MİLYAR DOLAR

Microsoft (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 49

3-BERNARD ARNAULT VE AİLESİ: 150 MİLYAR DOLAR

Perakende ve Moda (Fransa)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 50

2- ELON MUSK: 151 MİLYAR DOLAR

Teknoloji, Tesla (ABD)
Forbes dünyanın en zenginleri listesini açıkladı: Milyarder sayısı rekor kırdı - 51

1-JEFF BEZOS: 177 MİLYAR DOLAR

Amazon (ABD)

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