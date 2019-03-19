Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), üzerinde çalıştığı gayrimenkullere internet ortamında haciz uygulanmasına ilişkin çalışmada sona geldi.

GİB'in 2018 faaliyet raporunda, GİB ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 22 Kasım 2018'de bir protokol imzaladığı belirterek, "Kısa bir süre içinde vergi dairelerinin gayrimenkulleri elektronik ortamda haczedebilir hale gelmesi mümkün olacak" denildi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, e-haciz projesi 6183 sayılı Amme Alacakları yasasına göre düzenlenen haciz bildirilerinin internet ortamında yapılması olarak biliniyor. GİB, vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda haciz bildirimi yapıyor. Bu tebligatlar bankalar tarafından uygulanıyor ve vergi dairesi hesaplarına aktarılıyor.

Vergi dairesi müdürlüklerinde düzenlenen haciz bildirilerinin elektronik ortamda e-imzalı olarak ilgili kurumlara gönderiilmesi ve takipli borçların hızlı tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla, teknolojik altyapısı uygun olan bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri yapıyor.

Gayrimenkullerin e-haciz yöntemiyle haczedilmesine yönelik çalışmanın yanında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sicil kaydı tutulan gemilerin, amme borçlularının borcu nedeniyle vergi dairelerince elektronik ortamda haczedilebilmesine ilişkin çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.