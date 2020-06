George Floyd’un kızı Disney’in hissedarı oldu

Grammy ödüllü şarkıcı ve eski Hollywood aktisti Barbra Streisand, Disney’deki hisselerini ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti nedeniyle öldürülen siyahi George Floyd’un kızına bağışladığını duyurdu.

YAŞI EN KÜÇÜK DİSNEY HİSSEDARI



6 yaşındaki Gianna Floyd, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 78 yaşındaki sanatçıya teşekkür etti. Floyd, hisse senedinin sertifikasını elinde tutarak görüldüğü bir fotoğrafını paylaşarak, “Hediyem için teşekkür ederim Barbra Streisand, sayende Disney’in bir hissedarıyım” açıklamasını yaptı.



Walt Disney Company, eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketi olarak biliniyor ve şirketin yıllık net kazancının 130 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, küçük kıza bağışlanan hisse senetlerinin mali değeri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Streisand, Gianna’ya hisse senetlerinin yanı sıra “My Name is Barbra” ve “Color Me Barbra” albümlerini de hediye etti.



Eski oyuncu ve Grammy ödüllü şarkıcı Barbra Streisand.

Diğer taraftan, George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle gösteriler tüm dünyada devam ederken, onun tek çocuğu olan Gianna Floyd için yardım kampanyaları düzenleniyor. Bu ayın başında Güney Teksas Üniversitesi, Floyd üniversite çağına geldiğinde ona tam burs sağlayacağını açıkladı. Bununla birlikte ABD’li rapçi Kanye West, Gianna’nın geleceğini güvence altına almak için 2 milyon dolarlık bir eğitim fonu kurduğunu açıkladı.



Diğer taraftan, internette Floyd’un ailesi için açılan bir yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon doları aşkın bir para toplandı.



"NEFES ALAMIYORUM"



46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.



Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere, birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

GEORGE FLOYD'UN KARDEŞİNDEN ADALET ÇAĞRISI