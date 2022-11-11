Gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiren Oriient yılın girişimcisi seçildi

Bir girişimcinin fikriyle başlayan birçok proje, bugün ekonominin ve dünyanın geleceğine yön veriyor. Özellikle artan dijitalleşmeyle birlikte tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi ise perakende sektöründe yaratıcı ve verimli iş sonuçları üretecek girişimcilerin önemini artırıyor.

Bugünün inovatif fikirleriyle geleceğin perakende dünyasına yön vermek isteyen MediaMarkt Türkiye, bu amacı doğrultusunda 2018 yılında başlattığı MediaMarkt Startup Challenge projesinin 5’incisini; Google, Index Grup, Zip ve Hacquarters iş birliğiyle düzenledi. 51 farklı ülkeden 205 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın ön elemesini geçen 10 girişim ise 1 Kasım tarihinde düzenlenen final etkinliğinde jüriye sunumlarını yaptı.



MEDİAMARKT STARTUP CHALLENGE 2022'NİN KAZANANI ORRİENT OLDU



Özellikle perakende satış teknolojileri, kurumların dijitalleşme süreçleri ve satış sonrası teknolojileriyle ilgili alanlardan başvuru kabul eden MediaMarkt Startup Challenge 2022’nin kazananı Oriient oldu.

İç mekan konumlandırma sistemi olan Orieent, dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiriyor.

Yarışmada ikinci olan Varsapp insanların kullanmadıkları eşyalarını kiraya verebilecekleri veya ihtiyaç duydukları ürünleri kiralayabilecekleri bir kiralama pazaryeriyken üçüncü olan Vouchery.io ise markaların kişiselleştirilmiş dijital promosyonları otomatikleştirmesine yardımcı olarak kampanyalardan yatırım getirisini artıran yapay zeka destekli bir promosyon altyapısı.

Yarışmaya ev sahipliği yapan ve jüri koltuğunda bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “yarışmamız ile girişimcilere destek sunmaya ve ülkemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.



Gökyıldırım “Tüm çalışmalarımızın temelinde müşterilerimizi daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, müşteri deneyimini ve memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak deneyim şampiyonu olmak yatıyor. Bugün sektöründe Avrupa’nın açık ara lideri olmamızı sağlayan güç ise farklı teknolojilere tanıklık ettiğimiz tarihimizde her türlü inovasyona açık olmamız ve onu en iyi şekilde kullanmamız. Bu nedenle biz kendimizi her zaman “geleceğin perakendecisi” olarak görüyoruz. MediaMarkt Startup Challenge’ı da globaldeki bu vizyonumuzu Türkiye’de de hayata geçirmek ve ülkemizdeki girişimleri desteklemek için başlattık. 5 yıl önce dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeleri aramak üzere yola çıktığımız projemiz, ilerleyen yıllarda kapsama alanını genişletti ve dünyanın birçok ülkesinden başvuru almaya başladı. Yarışmamızın ilk yılında aldığımız başvuru sayısı yaklaşık 60’ken bu yıl 51 farklı ülkeden 205 girişimi değerlendirdik. Tüm bunlar MediaMarkt Startup Challenge’ın doğru yolda ve sağlam adımlarla ilerlediğinin en büyük göstergeleri. Bundan gurur duyuyoruz. Ayrıca başta Orieent, Varsapp ve Vouchery.io başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi kutlar, destekleri için Google, Index Grup, Zip ve Hacquarters’a teşekkür ederim” diye konuştu.



MEDİAMARKT STARTUP CHALLENGE 22'YE BAŞVURAN PROJELER HAKKINDA

·51 ülkeden 205 başvuru değerlendirildi

·Bunlardan 103’ü perakende satış teknolojileri,

·54’ü kurumsal dijitalleşme süreçleri,

·15’i satış sonrası teknolojilerle ilgili girişimler oldu.

·Geri kalan başvurular ise farklı alanlarda yapıldı.

·Başvuran girişimlerden 136’sı yatırımcılardan fon toplamayı başardı.



YATIRIM SERİLERİ

·Seri B’den 1,

·Seri A’dan 12 girişim bulunuyor.

·61’i tohum aşamasındayken 65’iyse tohum öncesi seviyede.

GEÇMİŞ YILLARDA MEDİAMARKT STARTUP CHALLENGE

4 yılda toplam 525 girişim değerlendirildi. Bunların:



·268’i perakende satış teknolojileri,

·145’i Kurumların dijitalleşme süreçleri,

·54’ü satış sonrası teknolojileri ve

·59’u da farklı alanlardan.

·85 girişimle yüz yüze görüşüldü. 43 girişim sahnede çözümünü anlattı.

·Geçmiş dönem kazananlarından Buybuddy ile 18, Udentify ile 5 mağaza iş birliği yapıldı.

·AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi perakende dünyasına yön verecek girişimlerle de pilot çalışmalara imza atıldı.