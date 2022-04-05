Global tedarik zincirinin radarına Türkiye'den bir şirket girdi

Küresel Fortune 50 listesindeki endüstri devlerine tedarik zinciri yönetimi alanında dünya çapında danışmanlık veren Capgemini, GEP, Tech Mahindra, Wipro ve WNS gibi şirketlerle yan yana gelen satın alma şirketi Zer, Provider Lens listesine girerek başarısını yurtdışı platformda duyurma şansını yakaladı.



Listede yer alan Zer'in dijital platformu Promena ise SAP Ariba, Coupa, Zycus gibi global pazardaki güçlü servis sağlayıcılarla yan yana gelmeyi başardı.



Veriye dayalı araştırma ve pazar analizini, küresel danışmanlık ekibinin deneyim ve gözlemleriyle birleştiren ISG’nin her yıl yayınladığı Provider Lens Quadrant raporlarında otomasyon, bulut bilişim, ağ hizmetleri, değişim yönetimi, satın alma yönetimi, finansal teknolojiler gibi 40’ın üzerinde alanda faaliyet gösteren kurumlar mercek altına alınıyor.

4 farklı sıralamanın yer aldığı değerlendirme sonucunda Koç Topluluğu şirketlerinden Zer, büyük ve orta ölçekli şirketlerde verimli ve sürdürülebilir tedarik işleyişini sağlayan hizmet sağlayıcıların değerlendirildiği “Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri” ve geleneksel tedarik süreçlerini dönüştüren hizmet sağlayıcıların değerlendirildiği “Dijital Dönüşüm” kategorilerinde güçlü bir hizmet sağlayıcı olarak konumlandırıldı.

Promena ise “Satın Alma Platformları” kategorisinde büyük müşteriler için güçlü bir ürün olarak gösterildi. ISG tarafından hazırlanan raporda Zer’in güçlü tedarikçi ekosistemi, farklı iş alanları ile teknolojiyi birleştiren yapısı ve kategori yönetimindeki uzmanlığı rakiplerinden ayrışan özellikleri olarak öne çıkarıldı.



"GLOBAL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEN DAHA FAZLA PAYI TÜRKİYE'YE ÇEKİYORUZ"



2019 yılından bu yana düzenli olarak küresel araştırmalarda yer aldıklarını hatırlatan Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, tüm dünyadan satın alma ve tedarik zinciri profesyonellerinin açıklanan listeleri yakından takip ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Araştırmalar sayesinde hem uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimiz artıyor, hem de global tedarik zinciri yönetiminden daha fazla payı Türkiye’ye çekiyoruz. Promena’da yurt dışından aldığımız iş taleplerinin oranı son dönemde yüzde 50’ye çıktı. İş birlikteliği ve güvene dayalı iş modelimizle yarattığımız farkın global seviyede fark edilmesi bizi cesaretlendiriyor” dedi.



"DAYANIKLILIK KAZANDIRMAK İÇİN VARIZ"



Genel Müdür, "Şirketlerin en önemli önceliği her tür belirsizliğe karşı kendilerini hazırlıklı ve donanımlı hale getirmek. Bu yüzden satın alma ve tedarik zinciri yönetimi hiç olmadığı kadar önemli.

Satın alma ve tedarik zinciri yönetimleri şirketlerin dış dünyayla bağ kurarak öngörü geliştirmelerini, maliyet ve risklerini yönetmelerini, dijital dönüşüm, inovasyon gibi stratejik konulara yön vererek şirketleri daha dayanıklı hale getirmelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.