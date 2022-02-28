Goldman Sachs'tan emtialarda hızlı yükseliş uyarısı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı.

Banka, bir ay vadeli brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.



SWIFT, 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılıyor.

Goldman Sachs, ons altın fiyatının önümüzdeki aylarda 2 bin 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.

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