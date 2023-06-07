Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 güncel altın satış fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 güncel altın satış fiyatları

7 Haziran 2023 sabahında 1964 dolardan işlem görürken, 1400 liraya çıkarak tüm zamanların zirvesini yeniledi.

Spot piyasada altın satış fiyatları:

Gram altın 1400 lira

Çeyrek altın 2390 lira

Yarım altın 4779 lira

Cumhuriyet altını 9558 lira

Gremse altın 22817 liradan satılıyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

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