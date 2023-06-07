Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 güncel altın satış fiyatları

7 Haziran 2023 sabahında ons altın 1964 dolardan işlem görürken, gram altın 1400 liraya çıkarak tüm zamanların zirvesini yeniledi.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Gram altın 1400 lira
Çeyrek altın 2390 lira
Yarım altın 4779 lira
Cumhuriyet altını 9558 lira
Gremse altın 22817 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.