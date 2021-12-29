Hayat grubu sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

SEDDK'nin "Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.



Söz konusu yönetmeliğin, 10'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken ayrılma kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine göre Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde şirket tarafından belirlenir" şeklinde değiştirildi.



Yapılan değişiklikle sigortadan ayrılma süresinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan sözleşmelerde ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri toplamına erken ayrılma kesintisi uygulanamayacak.



Erken ayrılma durumunda yalnızca birikim primlerine ilişkin kar payı toplamının, ilgili mevzuat kapsamında hesaplanacak vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarının belli bir oranı şeklinde erken ayrılma kesintisi uygulanabilecek.



Yönetmeliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sonlandırılan sözleşmelerde, ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ilişkin kar payının toplamı, toplam kar payı tutarından ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan kar payı tutarı üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti sonrası sigorta ettirene iade edilecek. Söz konusu kesinti oranı ise bilgilendirme formu ve poliçenin ilk sayfasında en az 14'lük puntolarla yazılacak.



1 Ocak 2022'den itibaren geçerli kılınan yönetmelik hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.



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