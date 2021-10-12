Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz büroları için yeni kurallar belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yaptı.



Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle döviz bürolarından başvuru sırasında alınacak ücretler, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye şartları güncellendi.

HER İŞLEM KAYDEDİLECEK

Döviz büroları, döviz alım satımında müşterinin Kimlik, Pasaport veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak.



Düzenlemeyle döviz büroları için faaliyet bölgesine göre 2 ile 6 milyon Lira arasında ücret belirlendi. Mevcut döviz büroları, bu şartlara 2022 yılı sonuna kadar uyum sağlayacak.

