Hepsiburada, ‘Geleceğin Türkiye’si ve ‘Türkiye’nin Geleceği ’için iki önemli projeye imza attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan katılımıyla, 15 Nisan Cuma günü Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törende atılan imzalardan ilkiyle, Türkiye’de yerli ve milli yapay zekâ yaratma ve kaliteli istihdam sağlama hedefleri açısından son derece önemli bir adım atıldı.

E-ticaret sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zekâ yöntemlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapacak, Yapay Zeka Enstitüsü’nün “E-Ticaret Yetkinlik Merkezi” Hepsiburada’nın desteğiyle kuruldu. Tübitak- BİLGEM bünyesindeki Enstitü’de Hepsiburada’nın verileri KVKK doğrultusunda anonimleştirilerek, araştırmacı ve bilim insanlarının yapay zeka çalışmalarına kaynak olacak.



Bu merkezle; Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejileri doğrultusunda, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, ARGE merkezleri ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak, faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca e-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemleri araştırılacak ve geliştirilecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Hepsiburada “Coğrafi İşaretli” Ürünlerin E-Ticaret Sektörü Kanalıyla Geliştirilmesi için iş birliği yapıyor.



Türk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde “Coğrafi İşaretli” ürünlerin e-ticaret sektörü kanalıyla geliştirilmesi için iş birliği yapıyor.



İş birliğinin amacı; geleneksel, yöresel hammaddeyle yerel niteliklere bağlı üretilen ürünlerin yasal olarak da korunmasını ifade eden “coğrafi işaretli” ürünleri, e-ticaret platformuyla desteklemek ve hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kişiyle buluşturmak.



Proje ile coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalığı artırmak ve yerel üreticilerin desteklenmesini de hedefleniyor. Bu alanda verilecek eğitimlerle hem üretici hem de tüketicinin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirici eğitimleri de kapsayan projeyle, milli zenginliklerin tanıtımı da amaçlanıyor.



Yerel üreticileri desteklediği HepsiTürkiye’den programına Temmuz 2021’de başlayan Hepsiburada, Türk Patent Kurumu’nun “coğrafi işaretli” ürün olarak tescil ettiği ürünleri, geliştirilen platformuyla Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya ulaştırıyor. Hepsiburada, HepsiTürkiye’den programıyla sürdürülebilir tarıma ve yerek ekonomilere fayda sağlamayı hedefliyor.

BAKAN VARANK: SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imza töreni öncesinde her iki projenin de Türkiye için değerine dikkat çekerek şöyle konuştu:



“Yapay zekâ ve coğrafi işaretli ürünler iş birliği töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisindeyiz. Bugün iki önemli iş birliği için bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Hepsiburada – TÜBİTAK iş birliği. Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zekâ yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip.



Yapay zekada Türkiye olarak başta aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada - TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliği ile hem kurumlarımız, hem elektronik ticaret sektörü, hem diğer sektörler, hem Türkiye kazanacak.”

HANZADE DOĞAN: TÜRKİYE İÇİN HER GÖREVE HAZIRIZ

Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, törende yaptığı konuşmada şu sözleri söyledi:

"Bugün ülkemiz adına çok önemli olduğuna inandığım; temelinde ‘teknoloji’, merkezinde ise ‘insan’ bulunan yepyeni atılımlara birlikte imza atmak üzere bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yapay zekanın bu dönüştürücü etkisini küresel düzeyde halihazırda hissetmeye başladık. Tüm karar verme mekanizmalarını değiştiriyor. Meslekleri yeniden tanımlıyor. Verimliliği büyük ölçüde değiştiriyor, artırıyor.

Ülke olarak küresel rekabette öne geçmemiz için bu yolculuğu hayal etmek, bu yolculuğa hazır olmak ve hatta yön vermek mecburiyetindeyiz. Ulusal yapay zeka stratejimizi bu çabanın ilk adımı olarak görüyor, yürekten destekliyorum.

Yönetimi, çalışanları, sermaye yapısı ve iş ortaklarıyla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olmaktan, global teknoloji devleriyle rekabette bayrağımızı en tepeye çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin global düzene yön verecek etkide ve yetkinlikte, hak ettiği yeri alması için güçlü yerli teknoloji şirketlerine sahip olmasının bir zorunluluk olduğuna inanıyorum."



"Hepsiburada grubunu e-ticaret ve teknoloji alanında global devlerle rekabet edebilecek; global teknoloji tekellerine karşı milli teknolojimizin gelişmesine liderlik edecek yegane şirket olarak görüyoruz.

Bu nedenle de yerli teknoloji şirketleri ve kamu kurumlarımızla yapacağımız işbirliklerine ayrı bir önem atfediyoruz"

"Türkiye’nin Hepsiburadası olarak; ticaretin dijitalleşmesi için en yeni teknolojileri kullanmaktan ziyade; en yeni teknolojileri üretebilen bir noktaya gelmemizin sorumluluğunu ve heyecanını taşıyoruz. Bugünün dünyasında “dijital bağımsızlık” kavramının çok ama çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz Türkiye’nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi ve küresel rekabette öne çıkması."

"Bu vizyonla, grup olarak kullandığımız teknolojileri yurtdışından ithal etmiyoruz. Özellikle açık kaynak ekosistemini etkin şekilde kullanarak kendi yazılım ve sistemlerimizi, kendi kaynaklarımızla kendi ülkemizde üretiyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, Türkiye’nin geleceği ve geleceğin Türkiye’si için her göreve hazırız, her görev için buradayız.

Birlikte attığımız bu adımların ülkemizin milli üretim ve milli teknoloji hamlesine, tüm KOBİ’lerimize ve girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."









