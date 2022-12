Her yıl 1,6 milyon kişi yeni işini Kariyer.net ile buluyor (İlandır)

Kariyer.net, Türkiye işgücü piyasası üzerindeki etkilerini ve piyasanın gelişimine sağladığı katkıyı ortaya koyduğu ekonomik etki raporunu açıkladı. Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından hazırlanan çalışmanın sonuçlarına göre; 2019-2021 döneminde yılda ortalama 1,6 milyondan fazla kişi yeni işini Kariyer.net ile buldu. Bu etki, Kariyer.net ekosisteminde yer alan platformlar da dahil edildiğinde doğrudan ve dolaylı olarak yılda 2,6 milyon kişiye erişiyor. Son 10 yıldaki etki değerlendirildiğinde ise Kariyer.net ve İşin Olsun platformları üzerinden sağlanan doğrudan istihdam etkisinin 8,6 milyonu bulduğu görülüyor.



Türkiye’de istihdam ve iş bulma dinamiklerine dair kapsamlı bir analiz sunan “Kariyer.net’in İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkileri” çalışması, 11 Ekim’de düzenlenen toplantıda, Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, Politika Analiz Laboratuvarı Yönetici Ortakları Emre Koyuncu ve Esen Çağlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.



Araştırmanın metodolojisi ve önemli çıktıları hakkında bilgi veren Politika Analiz Laboratuvarı Yönetici Ortağı Emre Koyuncu, çalışmanın Kariyer.net’in Türkiye işgücü piyasası üzerindeki etkilerini ve piyasanın gelişimine sağladığı katkıyı ortaya koymak amacıyla Ocak-Mayıs 2022 döneminde yürütüldüğünü söyledi. Kariyer.net ve TÜİK verilerine dayanarak hazırlanan rapor kapsamında ikisi işverenlere, üçü de adaylara yönelik olmak üzere 5 anket çalışması yapıldı. Anketlere yaklaşık 13 bin kişi katıldı. Türkiye’de son 10 yılın istihdam ve iş bulma dinamiklerini paylaşan Koyuncu, önemli verilere değindi.



İşe yerleşen her 3 kişiden yaklaşık biri Kariyer.net araçlarını kullandı



Koyuncu: “2021 yılına baktığımızda iş arayan kişi sayısı 5,8 milyon. 2010’dan bu yana internet üzerinden iş arayanların sayısı 2,8 katına çıktı. Geçtiğimiz yıl internet kullanan her 10 kişiden biri internet üzerinden iş ararken, Kariyer.net aracılığıyla 3,2 milyon kişi iş başvurusu yaptı. 2019-2021 dönemi değerlendirildiğinde işe yerleşen her 3 kişiden yaklaşık biri Kariyer.net araçlarını kullanmaktadır” dedi.



Araştırmayı Kariyer.net’in istihdama, işgücü piyasasının gelişimine ve istihdamda kapsayıcılığın gelişimine katkıları olarak 3 ana başlıkta gerçekleştirdiklerini söyleyen Koyuncu öne çıkan katkıları paylaştı: “Çalışmanın sonuçlarına göre doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde, 2019-2021 arasında yılda ortalama 1,6 milyon kişi Kariyer.net ile iş buluyor. Kariyer.net ekosisteminde yer alan diğer platformların doğrudan ve dolaylı etkileri değerlendirildiğinde yılda toplam 2,6 milyon kişi işini Kariyer.net ile buluyor”.



İşverenlerin yüzde 42’si Kariyer.net olmasaydı istedikleri nitelikte çalışanı bulamayacağını düşünüyor



Kariyer.net’in geniş işveren ve aday ağıyla işgücü piyasasındaki arz ve talebi buluşturduğunu, işe yerleşmelerin uzun süreli ve verimli olmasına katkı sağladığını söyleyen Koyuncu, “Araştırmamızın çıktılarına göre, Kariyer.net’te iş arayanların yüzde 68’i Kariyer.net sayesinde kendilerine uygun iş ilanları bulduğunu, işverenlerin ise yüzde 64’ü aradıkları nitelikte adaylara ulaşmada Kariyer.net’in katkı verdiğini belirtti. Kariyer.net üzerinden ilan açan işverenlerin yüzde 42’si Kariyer.net olmasaydı istedikleri profilde insan kaynağına ulaşamayacaklarını beyan etti. Buna göre, Kariyer.net aracılığıyla işe yerleşenler, diğer kanallardan iş bulan adaylara kıyasla beklentilerine daha uygun işlere erişebilmektedir. Türkiye İşe Yerleşen Anketi’ne göre Kariyer.net ile işe girenlerin yüzde 72’si beceri, deneyim ve eğitimlerine uygun bir işe yerleştiklerini söylerken, yüzde 58’i girdikleri işte kariyer gelişimi imkânı bulduklarını belirtmiştir.



Kariyer.net iş arama ve işe alım süreçlerini hızlandırdı



Politika Analiz Laboratuvarı Yönetici Ortağı Esen Çağlar ise şu verileri paylaştı: “Kariyer.net kullanan işverenlerin ve adayların yüzde 64’ü işe alım ve iş arama süreçlerini hızlandırdığını belirtiyor. İş arayanların yüzde 71’i Kariyer.net sayesinde daha fazla firma hakkında bilgi edindiğini belirtirken yüzde 62’si ise çalışma alanındaki istihdam koşulları hakkındaki bilgiye erişimin kolaylaştığını belirtiyor”.



Her yıl 498 bin genç Kariyer.net aracılığıyla işe yerleşiyor



Bir yılda doğrudan Kariyer.net aracılığıyla işe giren 797 bin kişinin yaklaşık 200 bini gençlerden (20-29 yaş) oluşuyor. Dolaylı etki de dâhil edildiğinde Kariyer.net her yıl işe yerleşen 498 bin gence fayda sağlıyor. İş deneyimi 5 yılın altında olan ve 29 yaşın altındaki işe yerleşenler arasında her 4 gençten biri Kariyer.net ile başvurduğu staja kabul edildiğini belirtiyor. İlk defa bir işe yerleşen adayların ise yüzde 30’u bu işlerine Kariyer.net aracılığıyla giriyor.



Fatih Uysal: Kariyer.net’i günde 1 milyona yakın kişi ziyaret ediyor1999 yılında 4 gencin bir start-up olarak kurduğu şirketin 2006 yılında Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük eden iLab grubu bünyesine geçtiğini belirten Uysal, iLab’in sağladığı yenilikçi teknolojiler ve stratejik destek ile hızlı büyümesine devam ettiğini söyledi. Uysal ayrıca, şu an 493 çalışanla 600 binden fazla şirkete hizmet verdiklerini ve 28 milyonu aşkın özgeçmişe de ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.



Bugün bizim için heyecanlı bir gün 23 yıllık serüvenimizde hep "işimiz gücümüz iş bulmak" mottosuyla hareket ettik. 493 kişilik Kariyer.net ailesi olarak; platformlarımızda yeni yeteneklerini arayan yüz binlerce işveren ve hayallerindeki yeni işi arayan milyonlarca adayın güvenini korumaya, onlar için kendimizi her gün yenilemeye, hep daha iyisini yapmaya çalıştık. Politika Analiz Laboratuvarı’nın (PAL) gerçekleştirdiği "Kariyer.net'in Türkiye İşgücü Piyasası üzerindeki etkileri" çalışmasının sonuçlarını, bugün kamuoyu ile büyük bir gururla paylaşıyoruz. Ocak-Mayıs 2022 arasında yapılan, 13 bin kişinin katıldığı 5 farklı anket ve TÜİK işgücü verilerine dayanan bu etki analizi Kariyer.net'in işgücü piyasasının gelişimine ve dönüşümüne olan katkılarını ortaya koyuyor.



Kariyer.net'te yılda ortalama 240 bin ilan yayınlandığını ve günlük toplam 950 binden fazla ziyaret gerçekleştiğini söyleyen Uysal, her gün 6 binden fazla yeni adayın platforma eklendiğini de belirtti. Kendi bünyelerinde kurdukları ve yatırım yaptıkları girişimlerle doğru adayın doğru işle buluşmasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Uysal şöyle devam etti: “2014 yılında İnsan Kaynakları sektörünün tek, internet sektörünün ilk Ar-Ge Merkezini kurduk. Mühendislerimizin, gelişmiş altyapımızı ve Ar-Ge kaynaklarımızı kullanarak geliştirdiği web, mobil web ve mobil uygulamalardan oluşan platformlarımızı, yeniliklerle sürekli ileriye taşıyoruz.