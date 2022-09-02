"Hidrojen geleceğin yakıtıdır"

NTV’de Yeni Enerji programının ilk bölümünde, Zehra Küçük’ün sorularını yanıtlayan Yusuf Günay, sanayi devriminden bu yana fosil yakıt kullanımı ve doğal kaynakların talan edilmesiyle iklim ve enerji krizini insanoğlunun yarattığını söyledi.

Günay, kurdukları dernek ve enerji sektöründeki gelişmeler ile ilgili son gelişmeleri anlatırken, yeşil hidrojenin neden umut olacağını da açıkladı:



“Hidrojenin üretim biçimi, rengini belirliyor. Fosil yakıtlarda elde edilen elektirk ile üretilirse gri hidrojen, doğalgazdan üretilirse mavi hidrojen, yenilenebilir enerji kaynakları; güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanan elektrik ile üretilirse yeşil hidrojen adını alıyor. Almanya’da Köln belediyesi, 150 otobüsü yeşil hidrojen ile çalıştırıyor ve kent yaşayanlarına hizmet veriyor.



İklim eyleminde, Pakistan’da yaşananları göz önünde bulunduruyoruz. Ülkenin üçte biri sular altında. Yüzlerce kişi öldü. Milyarlarca dolar zarar var. Ve elbette sorumlusu, Pakistanlılar değil, bütün insanlık. Bu nedenle, bu yeni enerji kaynaklarına yönelim çok önemli.



2050 karbon sıfır hedefi için Avrupa Birliği bir trilyon Euro bütçe oluşturdu. AB Yeşil Mutabakat, yeşil dönüşüm, yeşil ekonomi başlıklarının tümü, yeşil hidrojen ile buluşuyor.



Ülkemiz, Marmara-Çanakkale-Ege-Akdeniz kıyıları, ta Mersin Sertavul geçidine dek uzanan olağanüstü bir rüzgar nehrine sahip. Konya-Antalya başta olmak üzere, ülkenin büyük bir bölümü zengin güneş ışığı kaynağı durumunda. Dolayısı ile yeşil hidrojen üretimi için çok değerli bir coğrafyadayız.



AB’nin 27 üye ülkesi içinde, 16 ülke yeşil hidrojen stratejisi ve yol haritasını açıkladı. ABD, yeşil hidrojen üretim tesisi kursun diye, bir Japon firmasına 500 milyon dolarlık, 4 yıl ödemesiz kredi çıkardı. Bütün dünya, bu alanda çalışmalarına hız vermiş durumda. Türkiye’nin de bir an önce ilgili regülasyon ve teşvikleri üretip hayata geçirmesi gereklidir.



Ülkemizin senelik 30 milyar Euro üretim potansiyeli, hem ihtiyacımızı karşılamaya hem de ihracat yoluyla girdi üretmeye yarayacaktır. Bu yakıtı tüketince, atık olarak saf su elde ediyorsunuz.



Hem çevreci hem ekonomik değeri ile, evrenin yüzde 75’ini oluşturan hidrojenden yararlanmak! Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği olarak, ülkemize, sanayicilere, bu alanı anlatmak ve karar vericileri hızla harekete geçirmek için varız."