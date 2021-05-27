HSBC, ABD perakende bankacılık sektöründen çekilme kararı aldı

Avrupa'nın en büyük bankalarından HSBC, ABD'de perakende bankacılık sektöründen çekilme kararı aldı.

Reuters 27.05.2021 - 12:38

HSBC, ABD perakende bankacılık sektöründen çekilme kararı aldı

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HSBC’den kripto para açıklaması

HSBC’den kripto para açıklaması

Dünyanın en büyük bankaları arasında bulunan HSBC, ABD'de perakende bankacılık sektöründen çekildiğini açıkladı. Bankanın Asya pazarına yöneleceği öğrenildi.

Uzun zamandır ABD'den çıkması beklenen HSBC, yerel bankalarla rekabette zorlandı ve Kuzey Amerika'daki faaliyetini her geçen yıl azaltmaya çalışıyordu.

ASYA'YA YÖNELECEK

Banka, şubat ayında açıkladığı stratejisine göre Asya'da varlık yönetimi alanına odaklanacağını açıklamıştı.

CITIZENS BANK VE CATHAY ALDI

HSBC'nin ABD'nin doğu kıyısındaki bireysel ve küçük işletme bankacılığı faaliyetlerini, 80 şubesini Citizens Bank satın aldı. Batı kıyısında bulunan 10 şubesini ise Cathay Bank satın alacak.

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