HSBC’den kripto para açıklaması

Londra merkezli çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi HSBC, kripto paralarla ilgili açıklama yaptı.

Şirketin CEO’su Noel Quinn Reuters'e verdiği demeçte, kripto para birimi alım satım masası kurma veya dijital paraları müşterilere yatırım olarak sunma gibi bir planı olmadığını, çünkü çok değişken olduklarını ve şeffaf olmadıklarını söyledi.

Avrupa’nın en büyük bankası HSBC'nin kripto paralar ile ilgili duruşu, Mart ayında kripto para birimi ticaret masasını yeniden başlattığını bildirdiği Goldman Sachs gibi rakip bankalardan ayrışıyor.

HSBC CEO’su Quinn, "Dalgalanma göz önüne alındığında, bir varlık sınıfı olarak Bitcoin'e girmiyoruz, eğer müşterilerimiz orada olmak istiyorlarsa, tabii ki istiyorlardır, ancak onu servet yönetimi işimiz içinde bir varlık sınıfı olarak tanıtmıyoruz" dedi.

Tipik kripto para birimleriyle ilişkili dalgalanmalardan, değerlerini ABD doları gibi varlıklara sabitleyerek kaçınmaya çalışan dijital para birimlerine atıfta bulunan Quinn, "Benzer nedenlerden dolayı kripto paralarla ilgilenmiyoruz" dedi.

40 GÜNDE YÜZDE 50 DÜŞMÜŞTÜ

Bitcoin, 14 Nisan'daki yılın en yüksek seviyesi olan 64 bin 895 dolardan işlem görürken sadece 40 gün içerisinde yaklaşık yüzde 50 düşüşle Pazartesi günü 34 bin 464 dolar seviyelerine indi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'i ödeme olarak kabul etmesine ilişkin duruşunu değiştirdikten sonra para birimi üzerindeki baskı yoğunlaştı.