IAB 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.



Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri tarafından başkanlık için sahibinden.com tüzel üye olarak belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş seçildi.



Genel Kurul’da söz alan IAB 2023-2024 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, şunları ifade etti:



“IAB tüm dünyada medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Güven, ölçüm ve şeffaflık standartlarını oluşturuyor. Türkiye’de de aynı misyonla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşların işbirliği ve el birliği ile dijital reklamcılığın sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için çalışacağız.”

IAB 2023-2024 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan:

sahibinden.com: Burak Ertaş

Başkan Yardımcıları:

Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim

Reklamverenler Derneği - Sinem Sandıkçı Gökçen

Genel Sekreter:

Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş. - Cemal Burak Yılmaz



Sayman:

Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan

Üyeler:

Akbank T.A.Ş. - Beril Alakoç Orhonoğlu

Ciner Yayin Holding A.Ş. - Dr .Mahmut Kurşun

Criteo Reklamcılık Hiz.ve Tic. A.Ş. - Murat Kalafat

D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret A.Ş - Onur Gargılı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. - Ayşen Akalın

Estetik Yayıncılık A.Ş. - Reha Başoğul

Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. - Ebru Üstün Utku

Google Reklamcılık Ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. - Erhan Acar

HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. - Sarper Danış

Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş - Pınar Ercan Tursun



Karnaval Medya Labs İnternet Hiz. Tic. A.Ş. - Burak Can



Logaritma Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi - Ekin İlyasoğlu



Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. - İlkan Gökyılmaz



Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen



Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. - Aytek Açık



Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi - Atakan Demirci



SP İletişim Hizmetleri A.Ş. - Rima Erdemir



T Medya Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. - Rahşan An



Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. - Selim Topaloğlu



Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş. - Aslıhan Albayrak



Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Nazlı Eda Kırali



Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. - Cenk Gümüşcüoğlu



Wavemaker İletişim Planlama Hizmetleri Limited Şirketi - Sibel Ülkü



Yıldız Holding A.Ş. - Zeynep Verda Duysak



Denetim Kurulu:



Arçelik Pazarlama A.Ş. - Mehmet Tüfekçi



Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yılmazer



EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler

Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. - Evren Ünal



TTBoom Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hiz. A.Ş. - Tevfik Bülent Öngün



Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Aslıhan Ahızkal



Disiplin Kurulu:



Arçelik Pazarlama A.Ş. - Mehmet Tüfekçi



Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.- Deniz Tunaoğlu



Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. - İlhan Özel



DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. - Erdem İnan



EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler



Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. - Banu Çelikkaya