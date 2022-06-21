IATA, havayolu sektöründen 2023'te kâr bekliyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu sektörünün 2023'te kâra geçeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.



IATA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizden toparlanma hızının artmasıyla hava yolu endüstrisinin görünümünün iyileştiği aktarıldı.



Açıklamada, havayolu sektörünün zararının bu yıl 9,7 milyar dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi. IATA, geçen yıl ekim ayında açıkladığı tahminlerinde sektörün bu yıl 11,6 milyar dolar zarar edeceğini öngörmüştü.



Bunun büyük bir gelişme olduğu belirtilen açıklamada, havayolu sektörünün zararının 2020'de 137,7 milyar dolar ve 2021'de 42,1 milyar dolar olarak kaydedildiği anımsatıldı.



Açıklamada, gelecek yıl ise havayolu sektörü genelinde kâra geçilmesinin öngörüldüğü bildirildi.



IATA'nın açıklamasında, ekonomik zorluklara rağmen kargo hacimlerinin 2022'de 68,4 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.



İnsanların seyahat etmeye başlamasıyla gelirlerin arttığına işaret edilen açıklamada, maliyetleri kontrol altında tutmanın bu yıl için bir zorluk oluşturduğu vurgulandı.



Açıklamada, havayolu sektörünün gelirinin bu yıl 782 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi.



IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, havayollarının dirençli olduğunu ve insanların giderek daha fazla havayolu seyahati gerçekleştirdiğini belirtti.



Artan ekonomik belirsizliğe rağmen havayolu kargo taşımacılığının iyi performans gösterdiğine işaret eden Walsh, "Zarar, bu yıl 9,7 milyar dolara düşecek ve 2023 için ufukta kârlılık var" ifadesini kullandı.



Walsh, özellikle yakıt olmak üzere maliyetlere ilişkin zorluklara ve birkaç kilit pazardaki bazı kalıcı kısıtlamalara rağmen "iyimserlik zamanı" olduğunu vurguladı.

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