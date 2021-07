İBB, İstanbul Havalimanı'ndaki 302 taksinin çalışma ruhsatını yeniden askıya aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce belirlenen UKOME şartlarını yerine getirmeleri konusunda uyarılan ancak verilen sürede e-belediye sistemine doğru verileri girmediği gerekçesiyle 302 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını yeniden askıya aldı.



İBB'den yapılan yazılı açıklamada, fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma, yolcudan daha fazla ücret alma gibi kronikleşmiş birçok sorunun önüne geçmek için daha önceden UKOME tarafından belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerinin geçtiğimiz günlerde askıya aldığı hatırlatıldı.

"DURUMUN DÜZELTİLMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ"



İlgili araçlara, yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde daha önce uyarı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Tarafların 26 Temmuz'da bir araya gelmesi sonucunda taksilere süre verilerek, çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif hale getirilmişti. Ancak İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren bu taksilerin ilk olarak 150'sinin, nihai olarak ise 302'sinin, önceki yaptırımların nedenini oluşturan İBB sistemine yanlış, hatalı belge yüklenmiş olması durumunu düzeltmediği tespit edildi." denildi.



İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün (TUHİM), güncel Taksimetre Metrolojik Muayene Belgelerini ibraz edene kadar 302 taksiye "şartlı yaptırım" uygulamaya başladığı ve çalışma ruhsatlarının tekrar askıya alındığı belirtilen açıklamada, şartlı yaptırım kapsamında, belgeleri askıya alınan esnaftan İBB sisteminde gerekli düzeltmeleri yapanların geçici çalışma ruhsatlarının tekrar aktif hale getirileceği ifade edildi.



Açıklamada, ruhsatı askıya alınan taksilerin, trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde bu belgeleri ibraz edemeyeceklerinden cezai işleme tabi tutulacakları ve araçlarının bağlanacakları kaydedildi.



"İBB ESNAFI MAĞDUR EDECEK BİR KARAR ALDI"



İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taksilerin entegrasyonunu sağlamak için her iki taraf da hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor ama bu çalışmalar devam ederken İBB, esnafı mağdur edecek bir karar aldı. Araçlarımızın ruhsatını askıya aldı. Yarın da kongrem var. Bu kongrede bizi zora sokmaya çalışıyor ama bir bedel ödememiz gerekirse o bedeli öderiz. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize rağmen bunu bilerek yapması beni bu kongrede yıpratmak olur." dedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İBB, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda çalışan 397 taksinin, taksimetre cihazlarının 2017/4-6 sayılı UKOME kararı ile zorunlu tutulan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi cihazları ile entegrasyonu yapılmadığı gerekçesiyle askıya almıştı.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ve İGA Temsilcisi Turgay Yaman'ın bir araya gelerek, 26 Temmuz Pazartesi günü yaptıkları toplantıda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı bildirilmiş ve taksilerin çalışma ruhsatları yeniden aktif hale gelmişti.



