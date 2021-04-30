İcra takipleri ve hacizler bir ay ertelenecek

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre, vadesi gelen kambiyo senedi, çek ve bonolardan kaynaklanan alacaklar ile kamu idarelerine olan borçlar nedeniyle 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.



Haciz kararı verilemeyecek, başlamış olan takipler durdurulacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Meclis 18 Mayıs Salı gününe kadar tatile girdi.