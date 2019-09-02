Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yani bilinen adıyla trafik sigortasında tarife uygulama esasları eylül ayı itibari ile değişiyor.
Bundan sonra ikinci el araç alacak olanların, satıcıdan aracı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek.
Daha önce, 15 günlük sigorta, trafik sigortası içindeki teminat olarak kabul ediliyordu. Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Yeni alıcı bu 15 günlük süreyi artık kullanamayacak, aracı aldığı gün anında sigortasını kesmek zorunda kalacak.