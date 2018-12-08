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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışıyla ilgili son rakamları açıkladı.



Erzurum'da basın mensuplarına konuşan Kurum şunları söyledi: "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru bedeli alınmış durumda."



"YARARLANANLARIN SAYISI 10 MİLYONU AŞAR"



İmar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığına dikkati çeken Kurum, "İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor" ifadeleri kullandı.



Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da "Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır diye düşünüyoruz" yanıtını verdi.