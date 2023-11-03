IMEI nedir, kaydı nasıl yapılır? Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? (2024 IMEI kayıt ücreti)

2024 IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni haçlarını ödemek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, IMEI nedir, kaydı nasıl yapılır? Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar olacak?



YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?



2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltilmişti.



TELEFON HARCINDA ARTIŞ OLACAK



2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?



Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor.



Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.



T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir.



E-devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilir.



IMEI KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ