İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer tekrar aday olduğunu açıkladı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) seçim çalışmaları hız kazandı. 2022 yılında yapılacak seçimler için Birliğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı olan Aydın Dinçer, başkan adaylığını açıkladı.



"KAYIPLARI TELAFİ ETMEK İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"



İMİB Olağan Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan Aydın Dinçer, İMİB olarak son yıllarda gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi.

Dinçer, “Hammadde ve enerji kaynağı olması bakımından tüm sektörlerimiz için önem arz eden madenlerimizi ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında Nijerya’dan Meksika’ya, Çin’den Şili’ye kadar toplam 16 ülkeye ticaret heyeti düzenledik. 7 info stand ve 2 Milli Katılım organizasyonunda yer aldık. Çalışmalarımız neticesinde ihracatımız, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,9 artarak 2,32 milyar dolar oldu” dedi.

"TÜRK DOĞAL TAŞININ SAYGINLIĞINI GENİŞ KİTLELERE AKTARIYORUZ"



Türk madencilik sektörünün küresel çaptaki potansiyelinin bilincinde olduklarını kaydeden Dinçer, bu potansiyeli etkili kullanmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. Dinçer, "Geçen yıl başlattığımız sanal ticaret heyetlerine, webinarlara ve söyleşilere bu yıl da devam ederek Türk doğal taşının saygınlığını geniş kitlelere aktarıyoruz. 'Cevherimiz Sensin' projesiyle gençlerimize burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca katılmayı planladığımız fiziki fuarlar sayesinde uluslararası çapta önemli işbirliklerine imza atmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.



"ÇALIŞMALARIMIZA AYNI HIZDA DEVAM EDECEĞİZ"

Sektörün gelişimi için ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla da sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Dinçer, "Başkanlığım süresince İMİB olarak dünyanın 3’üncü büyük doğal taş üreticisi ve ihracatçısı olan ülkemizi daha üst liglere çıkarabilmek için faaliyetlerimize hiç ara vermedik. Bundan sonraki süreçte de ihracatçılarımızın daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz" dedi.

Maden platformunu oluşturan 14 sivil toplum kuruluşuna da teşekkür eden Dinçer, "Eminim ki 2022 yılı için demokratik, birlik ve beraberlik içinde, sektörümüze yakışan bir seçim süreci geçireceğiz ve hak eden kazanacak. Bu vesileyle İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığına bir kez daha aday olduğumu sektörümüzün bilgisine sunarım" diye konuştu.

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