İyzico kurucusu Tahsin Işın hayatını kaybetti

2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte iyzico'yu kuran Tahsin Işın hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 30.06.2021 - 17:49

İyzico kurucusu Tahsin Işın hayatını kaybetti

2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte iyzico'yu kuran Tahsin Işın hayatını kaybetti. 

Tahsin Işın, 2020 yılının eylül ayında Medium üzerinden yaptığı bir paylaşım ile birlikte sağlık sorunları nedeniyle iyzico'dan ayrıldığı açıklamıştı ve kansere yakalandığını belirtmişti.

Girişimci kimliğinin yanı sıra melek yatırımcı da olan Tahsin Işın kanserle olan mücadelesini kaybetti.

Tahsin Işın'ın 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte kurduğu iyzico, PayU tarafından satın alınmıştı.

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