İyzico kurucusu Tahsin Işın hayatını kaybetti

2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte iyzico'yu kuran Tahsin Işın hayatını kaybetti.



Tahsin Işın, 2020 yılının eylül ayında Medium üzerinden yaptığı bir paylaşım ile birlikte sağlık sorunları nedeniyle iyzico'dan ayrıldığı açıklamıştı ve kansere yakalandığını belirtmişti.



Şirketimizin kurucusu sevgili Tahsin’in acı kaybı bizi tarifsiz bir üzüntüye boğdu.



Başarılarımızla her zaman gururlanacağını, kurduğun hayallerin gerçekleşmesiyle huzur bulacağını çok iyi biliyoruz. Huzur içinde uyu sevgili Tahsin, hayallerin emin ellerde. pic.twitter.com/EiXSbGGlVe — iyzico (@iyzico) June 30, 2021

Girişimci kimliğinin yanı sıra melek yatırımcı da olan Tahsin Işın kanserle olan mücadelesini kaybetti.



Tahsin Işın'ın 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte kurduğu iyzico, PayU tarafından satın alınmıştı.