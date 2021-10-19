İşbir Sentetik'ten halka arz başvurusu

Daha önce piyasa koşulları nedeniyle halka arzı ertelenen İşbir Sentetik için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yeni başvuru yapıldı.



Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirildi.



1968 yılında kurulan, İşbir Holding'in ilk ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik'in, halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.



Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.

HAZİRANDA HALKA ARZI ERTELENMİŞTİ



Halka arz sürecini değerlendiren İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, "İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa koşullarının daha uygun olduğu bir döneme erteleme kararı almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya başvurumuzu yaptık.

Başvurumuz henüz değerlendirme aşamasında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı tercih eden yatırımcılarımızın desteğiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

