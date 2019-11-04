İstanbul'da 20 milyarlık altın var

Küresel büyüme endişeleri, Njeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiği yılın 9 ayında yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altina talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ocakeylül dönemini 231.9 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 267.4 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 14.1 artış kaydetti. Aynı dönemde dolar/TL, yüzde 6.6 değer kaybetti. Döviz kurundaki düşüş de yatırımcıların portföyünde altının ağırlık kazanmasında etkili oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre (Hürriyet gazetesinin haberi), Türkiye'deki altın mevduatları ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 67.3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı.



3'TE 1'İ MEGA KENTTE



Altın mevduatları, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da neredeyse 26 milyar liralık bir artış yaşandığını ortaya koydu. Türkiye'de, 2019'un 9 ayı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 20 milyar 592 milyon 863 bin lirayla İstanbul oldu. Bu tutar, Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin Istanbul'da bulunduğunu gösterdi.

İstanbul'u 6 milyar 588 milyon 829 bin lirayla Ankara, 3 milyar 543 milyon 700 bin lirayla Izmir ve 2 milyar 281 milyon 481 bin lirayla da Bursa takip etti. Altın mevduatının 2019'un ocak-eylül döneminde geçen yılın 9 ayına göre en fazla arttığı kent, yüzde 106.2 ile Iğdır oldu. Iğdır'ın 2018'in eylül sonunda 26 milyon 315 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 54 milyon 250 bin liraya ulastı.

