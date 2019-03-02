İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), Şubat 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.



Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.



Kıvırcığı, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15,79 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 15,54 ile mandalina izledi.



Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 13,31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluz, yüzde 10,28 ile kadın kazak, yüzde 8,06 ile kadın tayyör ve yüzde 6,98 ile karnabahar şeklinde sıralandı.