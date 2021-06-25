İşverenden kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna uzatılması talebi

Covid-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek.



Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, salgının ilk gününden itibaren önce çalışanların sağlığını korumayı ardından da istikrar ve istihdamı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.



Akkol, sosyal diyalog ve ortak akılla tüm kesimlere yarar sağlayacak çözümleri kısa sürede üretip hayata geçirmek için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.



Devletin de salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için birçok alanda yardım, destek ve uygulamaları hayata geçirdiğine değinen Akkol, salgının başından beri verilen tüm destekler için yetkililere teşekkür etti.



"SALGININ NEDEN OLDUĞU OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR SÜRÜYOR"



Aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ve vaka sayılarındaki düşüşe rağmen salgın ve salgının neden olduğu olağanüstü koşulların sürdüğüne dikkati çeken Akkol, "Devam eden çip krizi; otomotiv, dayanıklı tüketim ve yan sanayileri başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu durum, üretimi düşürüyor ve birçok işletmede zorunlu kapanmalara sebep oluyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün toparlanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken mevcut istihdamın devamının sağlanmasını, genç ve kadın işsizliğinin artmaması için destekleyici tedbirlerin sürdürülmesini önemsediklerini belirten Akkol, "Kısa çalışma ödeneğinin ay ay uzatılmak yerine yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile hafta başında bir araya geldiğimiz toplantımızda da bunu ifade ettik" diye konuştu.

Akkol, devletten bunu isterken kendilerinin de her zaman olduğu gibi ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirterek, "İstihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. Bu dönemde, bizler de elimizi taşın altına koyarak, bu zamana kadar yaptığımız şekilde çalışanlarımızı destekleyecek ve uygun olan sektörlerimizde ücretlerini tamamlamaya devam edeceğiz" dedi.