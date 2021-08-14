İTO Başkanı Avdagiç: İDTM'de 15 yıllık sorun çözülüyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) yeni dönem başlıyor, 15 yıllık sorun çözülüyor" ifadelerini kullandı.



İDTM'den yapılan açıklamada, İDTM mülkiyetindeki 8 fuar salonundan 6 tanesinin daha evvel mahkeme kararıyla kiracı firma CNR’dan geri alındığı belirtildi. Dün itibarıyla kiracı firmada kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “İnanıyoruz ki süreç tamamlandığında İDTM'ye ait Türkiye'nin en modern fuar salonlarının tamamı, bundan böyle yerli ve yabancı tüm fuar organizatörlerine hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO ve İDTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "İDTM'nin sahibi olduğu Türkiye'nin en modern salonlarının işletmesinde yeni bir dönem başlıyor. İDTM, kiracıdan geri aldığı fuar alanlarını da rekabete açarak, herkese eşit şartlarla hizmet edecek, ticaretimizi geliştirecek, fuarcılığımızı yükseltecek şekilde yönetecektir. Böylece bütün salonların, mekanın gerçek sahibi olan İDTM'ye geçme süreci tamamlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu gelişmenin Türk fuarcılık sektörü için yeni dönüm noktası olacağını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:



"Türk fuarcılığına ve sektör aktörlerine zarar veren yapıyı bitirecek bu gelişmenin ticari hayatımıza olumlu yansımalarını da kısa zamanda göreceğimize inanıyorum. İDTM'nin son teknoloji ile yenilenen Türkiye'nin en modern fuar merkezinin 11 salonunun tamamı, yerli ve yabancı tüm fuar organizatörlerinin kiralamasına eşit şartlarla sunulacaktır. İstanbul'u dünya fuarcılığının başkenti yapma amacıyla yola çıkan ve Türkiye'nin en büyük fuar alanlarından birine sahip olan İDTM'de başlayan yeni dönemin en büyük kazananı Türk iş dünyası olacaktır."



"FUAR ORGANİZATÖRÜ DEĞİLİZ"



Avdagiç, İDTM'nin tüm fuar salonlarını yerli ve yabancı tüm fuar organizatörü firmalara açmasının sektörde haksız rekabeti önlemek için çok önemli bir adım olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"İDTM olarak biz haksız rekabet ortamını engelleyici, organizatörlere karşı eşit ve adil yaklaşım içerisindeyiz. Bu vesile ile bir ilkemizi daha hatırlatmak istiyorum. İDTM yönetimi olarak fuar organizatörü olmadık, olmayacağız. Bu özelliğimiz de sektörde haksız rekabetin oluşmasını engelleyecek ve bir üst kurum olarak İDTM'ye güven duyulmasını sağlayan en önemli prensibimizdir. Pandemi dönemini İDTM'nin yenilenme dönemi olarak değerlendirdik. Fuarcılık sektörünü ayağa kaldırmak için salonlarımızı baştan aşağıya yenileyerek Türkiye'nin en iyi altyapısına ve modern yüzüne sahip salonlar yaptık."