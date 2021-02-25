İTO: Kademeli normalleşme İstanbul'dan başlasın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kademeli normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 Mart'tan itibaren kriterleri yerine getiren illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır" açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.



Kademeli normalleşme adımlarının 15 milyon nüfusa sahip olan ve ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 31’ini oluşturan İstanbul ekonomisi için ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, hizmetler sektöründe "servis taşımacılığı, turizm-otelcilik, sağlık hizmetleri ve tıbbi malzemeler, fuarcılık, kültür-sanat, spor faaliyetleri, yeme-içme" gibi kısıtlamalar sebebiyle kapalı olan birçok alt sektörün yer aldığını anımsattı.



Avdagiç, corona virüs sebebiyle hizmetler sektörünün nasıl toparlanacağının hala temel risk kaynaklarından biri olduğu bu dönemde normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını kaydetti.



"KADEMELİ NORMALLEŞMEYİ İSTANBUL İÇİN ÖZELLEŞTİRMEK, ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KAZANÇ SAĞLAYACAKTIR"

Şekib Avdagiç, İstanbul'da salgın önlemlerinin dönüşlerini almak zamana yayılsa bile, salgın tedbirlerini tam şekilde alarak, kademeli normalleşmeyi İstanbul için özelleştirmenin, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.



Hükümetin özellikle hizmetler sektöründeki gibi alandaki şirketleri ayakta tutmak için verdiği tüm desteklere teşekkür ettiğini beliren Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Öte yandan inancımız o ki, istihdam kaynağı olan bu işletmelerimize en büyük teşvik, bu işyerlerimizin kontrollü bir süreç altında faaliyete yeniden geçmelerini sağlamak olacak. 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme, hem maddi açıdan hem de sektörlerimizi motive etmesi açısından 2021'in geri kalan aylarındaki gidişatı da olumlu etkileyecektir. Kademeli normalleşmenin, sağlık tedbirleri de ihmal edilmeden İstanbul’dan başlaması salgın hasarının telafisi için ülkemize kazanç olur.



Kapalı durumdaki üyelerimizin yanı sıra kapalı gibi olan, iş yapamayan işletmelerimiz de var. Oteller, turizm acenteleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, okullar, okul kantinleri gibi birçok firmamıza da destek ve teşviklerin devam etmesi büyük önem taşıyor. Dün Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşma ile seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulmasını da memnuniyetle karşılıyoruz."



Bu sektörlerde özellikle kısa çalışma desteğinin yıl boyunca sürdürülmesinin toparlanmaya ivme kazandıracağını belirten Avdagiç, "Bunun yanında, İstanbul’daki fiyat düzeyi de göz önüne alınarak kira desteğinin hem miktarının hem de kapsamının artırılması, firmalarımızın yeni normale uyum kabiliyetini yükseltecektir" ifadelerini kullandı.

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