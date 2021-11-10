Japonya'da Covid-19 para yardımlarında milyonlarca dolarlık hatalı ödeme

Japonya hükümetinin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınındaki para yardımlarında milyonlarca dolarlık hatalı ödeme saptandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 09:54

Japonya'da Covid-19 para yardımlarında milyonlarca dolarlık hatalı ödeme

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Hükümete bağlı Mali Teftiş Kurulu, devlet bütçesinden dağıtılan salgınla mücadele desteklerine yönelik raporu Başbakanlığa sundu.

Rapor, Mart 2021'de sonra eren 2020 mali yılı kapsamında Covid-19 ile mücadeleye yönelik mali destek programlarını incelemeye aldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, raporda, Covid-19 sübvanse programlarında yaklaşık 17 milyon dolarlık hatalı ödeme saptandı.

Sübvanse programında Eylül 2021 itibarıyla 5,3 milyon dolarlık 591 dolandırıcılık, harcırah desteği programında ise 11,4 milyon dolarlık yasa dışı ödeme belirlendi.

Raporda, hatalı ödemelere, başvuru sahiplerinin programlardan daha kolay faydalanabilmeleri için mevcut koşulların basitleştirilmesinin sebep olduğu kaydedildi.

Ödemeyi takip eden kontrollerin yetersiz geldiğine işaret edilen raporda, hükümete, para yardımı yapılanlardan geri ödeme alması tavsiyesinde bulunuldu.

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