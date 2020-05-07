Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın çarşının ne zaman açılacağına, bu dönemde yapılacak çalışmalara ve alınacak önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Anadolu Ajansı 07.05.2020 - 15:48

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Kapalıçarşı Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor. 

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın Kalpakçılar'da düzenleyeceği basın toplantısında, açılışa hazırlık dönemi, alınan önlemler ve açılış günü hakkında bilgi verecek.

Basın toplantısı, corona virüs ilgili gerekli önlemlere riayet edilerek gerçekleştirilecek.

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