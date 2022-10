Kocaeli Büyükşehir’den Sıfır Atık Festivali: Daha azıyla daha çok dünya

Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7’den 70’e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival geniş bir katılımla olacak.

Festivale, Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü”nü alan Emine Erdoğan ve ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılması bekleniyor. Ayrıca sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan ünlü modacı Dilek Hanif ve dünyanın geleceği için sözü olanlar festivalde yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mutlu şehir havasıyla, suyuyla, toprağıyla deniziyle temiz bir şehirdir. Kocaeli’nin mutlu bir şehir olması yolunda önemli köşe taşlarından biri olacak Sıfır Atık Festivali’ne tüm Kocaelili hemşerilerimizi bekliyorum’’ dedi.



“1.3 MİLYAR TON YİYECEK ÇÖPE ATILIYOR”



İnsanın yarattığı hızlı tüketim döngüleri sonucunda tabii kaynakların büyük bir hızla yok olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, dünyanın içinde bulunduğu tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti: “Geçen haziran ayının 22’si insanların bir yıl boyunca kullanabileceği kaynakları, o yıl içinde tükettikleri günü işaret eden ‘Dünya Limit Aşım Günü’ydü. Dünyamızın kaynaklarını sanki 1.7 katına sahipmişiz gibi kullanıyoruz. Eğer tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9,6 milyara ulaşacak olursa, bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirmek için üç kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Hammaddeleri çıkarıyor, ürünlere dönüştürüyor ve kullandıktan veya tükettikten sonra ürünleri genellikle geri dönüştürülemez atık olarak elden çıkarıyoruz. Bunun sonucu ne? Her yıl üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye’de üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25-30’u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Sadece prize boşa takılı fişler, Türkiye’de toplam elektriğin yüzde 5’ini tüketiyor. Her yıl çöpe atılan kullanılmış giysilerin miktarı 15 milyon ton”



“MUTLU ŞEHİR HAVASIYLA, SUYUYLA, TOPRAĞIYLA TEMİZ ŞEHİRDİR”



Sıfır Atık Festivali’nin amacından bahseden Başkan Büyükakın, sürdürülemez tüketim anlayışı nedeniyle gezegenimizin gittikçe artan bir baskının altında olduğunu ve bu hissedilebilir etkilerle canlıları uyardığını dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Bugün çevre dostu politikalar tüm dünyanın gündeminde ama esas güç, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı Sıfır Atık Festivali de işte tam bu anlayışın üzerine inşa edildi. “Dünyanı Dönüştür” ana temasıyla ülkemizin ve dünyamızın geleceği adına bu değişimi sağlamak için Sıfır Atık konusunda bireylerin gücünü harekete geçirmek, onların gönüllü olarak bu değişime, seferberliğe katılmalarını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi Festival’de ortaya konan önerilerin, projelerin hayata geçmesi için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Çünkü “Mutlu şehir ekonomisi güçlü şehirdir, mutlu şehir caddelerinde sokaklarında yürünebilir şehirdir, mutlu şehir akıllı bir şehirdir, mutlu şehir yaşlısından gencine engellisine kadar herkes için erişilebilir bir şehirdir, her şeyden önemlisi mutlu şehir havasıyla, suyuyla, toprağıyla deniziyle temiz bir şehirdir. Kocaeli’nin mutlu bir şehir olması yolunda önemli köşe taşlarından biri olacak Sıfır Atık Festivali’ne tüm Kocaelili hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.



HERKES ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMALI



“Daha Azıyla Daha Çok Dünya” sloganıyla ülkemizin ve dünyamızın geleceği ve bu değişimi sağlamak için Sıfır Atık konusunda bireylerin gücünü harekete geçirmek, onların gönüllü olarak bu değişime katılmalarını teşvik etmeyi amaçlandığı Kocaeli Büyükşehir’in Sıfır Atık Festivali’nde, sıfır atık yaklaşımı ve döngüsel ekonomiyi iş dünyası, kamu ve akademik perspektiften konuşulacak. Daha ötesinde 7’den 70’e herkesin sıfır atık bakış açısını bizzat tecrübe edeceği, bizzat katılacağı atölyelerin de olacağı festivalde atıksız bir yaşamın ülkemizin ve dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğu herkese anlatılarak, herkes çözümün bir parçası olmaya davet ediliyor.



ŞEHİR TİYATROSUNDAN BİR İLK: ÇÖP ATLAS



Festivalin açılışında ünlü moda tasarımcısı ve sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Dilek Hanif liderliğinde KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle hazırlanan bir sıfır atık defilesi gerçekleşecek. Yine açılış günü için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun da bir sürprizi var. Şehir Tiyatrosu dünyada örneklerine çok az rastlanan Türkiye’de ise belki de ilk kez bu boyutlarda sergilenecek bir oyun hazırlıyor. Çöp Atlas adındaki bu oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları birebir boyutlardaki kuklalarla dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden anlatacak.



ATIKSIZ FESTİVAL



Tüm festivali döngüsel ekonominin “azalt, yeniden kullan ve dönüştür” ilkeleri üzerine inşa edildi. Bu amaçla öncelikle bu festivalin katılım bileti atıklar olacak. Yani atölyelere, gösterilere, panellere katılmak isteyen Kocaeliler festivale mutlaka bir tekstil, elektronik, plastik gibi bir atıkla gelmeleri gerekiyor.



Diğer taraftan plastik kullanımını en aza indirecek, atık üretimini en az düzeye çekmek için birçok önlem alındı. Plastik pet şişeler alanın hiçbir yerinde kullanılmayacak, buna büyük özen gösterilecek. Kuşkusuz hiç karbon ayak izi üretmemek mümkün değil ama Büyükşehir bu festival sonunda oluşacak karbon ayak izimizi de hesaplayacak ve bunu bertaraf edecek projeleri festival sonrasında hayata geçirecek.



ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE ETKİNLİKLER



15 Ekim’de sıfır atık etkinliklerinin festivali başlayacak. İki güne yayılacak şekilde 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilecek. Bu atölyelerin yanı sıra festivalde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok isim ve sanatçı ağırlanacak.



DOĞAN AKDOĞAN, MEHMET YALÇINKAYA, VAROL YAŞAROĞLU- KRAL ŞAKİR



TRT’ye hazırladığı Sıfır Atık Belgeseliyle dikkat çeken oyuncu ve televizyoncu Doğan Akdoğan, festivalin kurumsal yüzü olacak.15 Ekim’de festival yüzümüz Doğan Akdoğan ile ekranlarda hepimize yemek yapmayı sevdiren, özellikle atıksız mutfak konusunda atölyeler düzenleyen Şef Mehmet Yalçınkaya bir sohbet gerçekleştirecek. Yine aynı gün Geri Dönüşüm filmiyle en çok izlenenler arasına giren, çocukların çok sevdiği Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da bizlerle olacak ve çocuklarımıza yönelik iki atölye yapacak.



DERYA BAYKAL, LEMİ FİLOZOF, MÜFİT CAN SAÇINTI



Ünlü sanatçı Derya Baykal ise özellikle hanımlara yönelik evde ileri dönüşüm konusunda önemli ipuçları vereceği bir söyleşi ve atölye hayata geçirecek. Festivalde yine çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof da çocuklarımızla “Kendin Yap” Atölyeleri gerçekleştirecek. 16 Ekim Pazar günü Mandıra Filozofu filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ile Doğan Akdoğan atıksız bir yaşamının nasıl mümkün olacağını, minimal yaşamın şifrelerini bizlerle paylaşacaklar.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 EKİBİ



Festivalin ikinci gününde Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, hazırladıkları geri dönüşüm skeçleriyle eğlenceli bir gösteri gerçekleştirecek.



KEMAL SAYAR



Yine festival boyunca düzenlenecek söyleşi ve oturumlarda çok sayıda sıfır atıkla ilgili görüşleri olan konuklar ağırlanacak. Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, daha az tüketerek nasıl daha mutlu olunabileceğini anlatacak.



DR. AKM SAİFUL, MAJİD NANA FİRMAN, IBRAHİM ABDUL-MATIN



Yoksulların bankası olarak bilinen Grameen Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. AKM Saiful Majid ise atıksız bir yaşamla yoksulluğu nasıl çözebilineceğini aktaracak. Dünyada genç kuşağın iklim değişikliği konusundaki yaklaşımı ABD’nin önemli iklim aktivistlerinden Greenfaith İklim Elçisi Nana Firman tarafından dile getirilecek. “Dinin ne Kadar Yeşil” kitabının yazarı İbrahim Abdul-Matin ise Çevrecilik ve Dindarlık arasındaki ilişkiyi konu edinecek.



ÖZEL OTURUM



Reklam ve Tüketim Kültürü konularında da önemli isimlerle oturumlar gerçekleştirilecek.



KUŞAKLAR ARASI ETKİLEŞİM PANELİ



Etkinlikte bir dede ve torunu, toprağa, tüketime bakışlarını aradaki



65 senenin mesafesinden yorumlayacak.



ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE ÇEVRE MÜNAZARASI



Festivalde Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 8 genç çevre ile ilgili konularda bir münazara gerçekleştirecek.



İŞ DÜNYASI, KAMU, TÜKETİM DÜNYASI



Sıfır Atık Festivali’nde bu çok keyifli etkinliklerin yanı sıra sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomi kavramını da konuşulacak. Festivalin içinde deyim yerindeyse küçük bir zirve de gerçekleştirilecek. Döngüsel ekonomiyi kamu ve iş dünyası perspektifinden çok önemli isimlerle tartışırken tüketim kültüründeki değişimleri de ele alınacak.



İSU, FARK YARATANLAR, SIFIR ATIK MAVİ



Atık Suların Geri Kazanımı konusunda Büyükşehir Belediyesi İSU ve sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen iyi uygulama örneği de bir panelle anlatılacak. Sıfır Atık Ve Döngüsel ekonomi alanındaki fark yaratan iyi uygulama örnekleri masaya yatırılacak. Ayrıca Sıfır Atık Mavi Panelinde denizleri yaşadığı kirliliği nasıl ortadan kaldırılacağı, bu konuya gönül verenlerle ele alınacak.



SIFIR ATIK KAMPI VE BELGESELİ



Öte yandan festival başlamadan, 28 Eylül tarihinde ise Ormanya’nın öncülüğünde bir Sıfır Atık Kampı gerçekleştirildi. Konunun uzmanlarının yanı sıra Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Sunucu ve Oyuncu Alp Kırşan, Maceraperest program yapımcısı Orkun Olgar, NTV Yeşil Ekran Sunucusu Buse Yıldırım, Sıfır Atık Uzmanı Esra Gezginci gibi isimlerin katıldığı bu kampla doğada atıksız ve çok az tüketerek nasıl yaşanabileceğini deneyimlendi. Kamp, NTV tarafından belgesel haline de getiriliyor. Festivalle beraber bu belgeseli NTV ekranlarında izlenilebilecek.



SIFIR ATIK İLETİŞİM YARIŞMASI



Sıfır Atık Festivali çerçevesinde liseli gençlerle Sıfır Atık İletişim Yarışması planlanıyor. Festival öncesi başlayacak okul dışı etkinlik sonunda dereceye giren gençler festivalin son günü ödüllerini alacak.