Köpek sahiplenirken dikkat, sağlık sorunları ortaya çıkıyor

Yurt dışından kaçak yollarla cins köpek getirilmesi hem hayvanların sağlığını da olumsuz etkiliyor. Çoğunluğu yavru olan köpeklerin büyük çoğunluğu kötü koşullarda taşınarak ülkeye kaçak olarak sokuluyor.



Aşıları olmayan köpekler, annelerinden koparıldıkları için yeterince anne sütüyle beslenemiyor. Bu durum köpekleri hem virüslere karşı dayanıksız hale getiriyor, hem de psikolojilerini etkiliyor, hatta tür özelliklerini gösterememelerine neden oluyor. Aynı zamanda kırma köpekler olduklarından, karakter bozukluğu ve genetik sorunları ortaya çıkıyor. Konuyu Turkey Puppies Kurucusu Erdem Köylüce değerlendirdi.



ULUSLARARASI HAKEMLER ONAYLARSA ÇİFTLEŞTİRME YAPILMALI



Köpek sahiplenirken belirlenen prosedürlere uygun hareket edilmesinin hem köpeği hem de sahibini koruduğuna dikkat çeken Erdem Köylüce "Tüm üretim sürecinde köpekler Uluslararası Sinoloji Federasyonu FCI’nın (Fédération Cynologique Internationale) Türkiye’deki temsilcisi KIF (Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu) tarafından değerlendiriliyor. Onların da onayıyla, tüm köpekler için sağlık ve ırk garantisi sunulabiliyor. Ayrıca yavruların sağlık ve uyum durumunu takip etmek, yeni ailelerine eğitim desteği vermek de sağlıkları için önemli. Minik dostlarımız, aşıları tamamlanmadan ve anne sütüyle yeterince beslenmeden alınmamalı. Köpeklerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için sürecin her aşamasında gerekli tüm önlemler alınmalı.” dedi.



Peki son yıllarda en çok hangi köpek türlerine ilgi arttı? Bu köpeklerin karakteristik özellikleri nelerdir? Köylüce, Toy Poddle ve Pomeranian'lara yoğun ilgi olduğunu söyledi ve bu köpeklerin karakteristik özelliklerini şöyle özetledi:



TOY PODDLE, TÜYE ALERJİSİ OLANLARIN İLK TERCİHİ



- Toy Poddle adından da anlaşılacağı gibi, küçük boyutlarından dolayı ‘oyuncak ırkı’ kategorisinde yer alıyor.



- Kişilikleri çok dengeli olan bu köpeklerin çok zeki oldukları da biliniyor. Komutları çabucak öğreniyor, rutinleri seviyorlar.



- Bunun yanı sıra arkadaş canlısı ve dışa dönük özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Evdeki diğer köpeklerle de iyi anlaşan Toy Poddle cinsi köpekler, yumuşak bukleleri ve daha az tüy dökme eğilimleri nedeniyle tüy alerjisi olanlar tarafından tercih ediliyor.

Erdem Köylüce

MARTİN LUTHER KİNG, ISAAC NEWTON, MOZART VE MİCHAELANGELO'NUN KÖPEĞİ: POMERANİAN



- Pomeranian’lar İzlanda’da kızak köpekleri olarak biliniyor.



- Spitz tipi köpeklerin soyundan geliyor. Adını, türetildiği yer olan Pomerania bölgesinden alıyor.



- Pomeranian’lar hareketli ve sevimli köpeklerdir.



- Akıllı, meraklı, enerjik, alıngan ve cesurdurlar. Küçük boyutlarına rağmen büyük köpeklermiş gibi davranma eğilimi gösterirler.



- İlgi odağı olmak isterler. Sevilmeyi sevdikleri kadar oynamayı da severler.