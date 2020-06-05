Kredi çekerken nelere dikkat edilmeli?

Ekonomiyi canlandırmak için kamu bankaları kredi paketlerini devreye aldı. Artan nakit ihtiyacıyla kredi kullanımı hızla artıyor.  Peki kredi alırken nelere dikkat edilmeli?

NTV 05.06.2020 - 13:57

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Corona virüs salgını sonrası pek çok vatandaşın nakit ihtiyacı arttı.

Son olarak kamu bankaları tarafından ekonomiyi canlandırmak için kredi paketleri devreye alındı.

Kamu bankalarının hafta başında açıkladığı dört kredi destek paketinden üçü için başvurular alınmaya başlandı.

Salı günü Konut Kredisi Paketi hayata geçirilirken, bugün de Taşıt Kedisi Paketi, Sosyal Hayatı Destek kredi paketi kullanıma sunuldu.

PEKİ KREDİ ÇEKERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 

- İhtiyacınız kadar kullanın

- Amacına uygun harcayın

- Masrafları unutmayın

- Toplam ödemeye bakın

- Aynı anda çok başvuru yapmayın

- Vadeyi kısa tutmaya çalışın

- Konutta peşinatı yüksek tutun

- Toplam gelirinize sadık kalın

- Maaş gününe göre ödeme planı yapın

- Ek harcamalara hazırlıklı olun

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