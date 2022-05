Kripto yatırımcılarından çevre odaklı CleanSilver projesine destek

İklim değişikliğinin etkileri gün geçtikçe artarken, yatırımcıların sürdürülebilir uygulamaları tercih etmesi, iş dünyasının çevre odaklı projelerine hız kazandırıyor.

Statista’nın konuya dair açıkladığı 2021 verilerine göre, dünya çapındaki profesyonel yatırımcıların yüzde 82’si gelecek dönemde sosyal sorumluluk alanındaki yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Sürdürülebilirlik ilkeleriyle blokzinciri teknolojisini buluşturduğu yeni projesini hayata geçiren lüks gümüş takı üreticisi Silveroni ise lüks takı tasarımında siyanür liçi kullanımını azaltmayı hedeflerken, hem yatırımcıların sürdürülebilir çevre odağında kazanç elde etmesini sağlıyor hem de üretim hacmini artırıyor.



Konuya dair değerlendirmede bulunan Silveroni Kurucusu Şefik Peyda Çetin, "Doğal kaynaklarımız her geçen gün tükenirken sürdürülebilirlik çalışmaları kritik bir önem kazanıyor. Bu yüzden Silveroni’nin ‘Sıfır Siyanür’ mottosuyla yola çıktığı ve DApp (merkeziyetsiz uygulama) teknolojisiyle geliştirdiği CleanSilver projesi yalnızca sektörünün öncüsü olmakla kalmıyor, aynı zamanda başka sektörlere de ilham veriyor.

Projenin yatırımcıları da çevreci kripto para projesi CleanSilver ile kazanç elde ederken, siyanür kullanımının önüne geçiliyor" dedi.



Silveroni Kurucusu Şefik Peyda Çetin

KRİPTO YATIRIMCILARI TAKI ÜRETİMİNDEN KAZANÇ SAĞLIYOR



Siyanürsüz üretim yapmak için birçok araştırmanın gerçekleştirildiğini belirten Şefik Peyda Çetin, "Gümüş ve takı üretiminde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri siyanürdür.

Bu yöntem hem ekonomik hem de en verimli yol olarak görülse de üretim biçimi olarak sürdürülebilir çevre çalışmalarını baltalıyor.

Silveroni ise bu noktada geliştirdiği CleanSilver ile siyanürsüz üretim hedefliyor. Üstelik merkeziyetsiz uygulamalarla geliştirilen proje, kripto yatırımcıların da kazanç elde etmesine olanak tanıyor. CleanSilver projesine yatırım yapan her yatırımcı bir nevi Silveroni markasına ortaklık elde ediyor" dedi.



ÇEVRECİ YATIRIMCILAR ÜRETİCİLERİNİ SEÇİYOR



Silveroni’nin DApp uygulamasının, sıfır siyanür hedefini destekleyen yatırımcıların kolayca yatırım yapabilmelerine ve mevcut projeleri görüntülemelerini sağlayarak çevreye duyarlı sürdürülebilir üretimi seçen projeleri desteklemelerine fırsat yarattığını aktaran Şefik Peyda Çetin, "Yatırımcılar CleanSilver aracılığıyla Silveroni çatısı altında satışa sunulan tasarımlara ait üretim alanlarını görüntüleyebiliyor. Üstelik yatırım yaptıkları işletmeleri takip ederek, yatırımlarını anlık olarak farklı bir kuruma aktarabiliyor.

Bu sayede harita üzerinden yer, üretim hacmi gibi detayları inceleyerek ödemelerini tamamlayabiliyor ve Silveroni Token’ın doğrudan üreticiye iletilmesiyle üretici token değeri kadar üretim hacmi artırılabiliyor" diye konuştu.



SANAL EVRENDEN MADEN ÜRETİMİNE DESTEK



Kripto ile hayatımıza giren blokzinciri teknolojisinin tüm sektörlerde yenilikçi projelerin önünü açtığını belirten Şefik Peyda Çetin, "Dijitalde henüz keşfedilmemiş ve ilerleyen dönemde uygulanacak birçok alan ortaya çıkarken, metaverse e yalnızca takı değil tüm sektörlerin geleceği olacak.

Bu noktada Silveroni’nin token projesi kapsamında metaverse'te geliştirdiği ’S-Mine from And to Kingdom' ile gelirlerinin bir kısmını siyanür kullanmayan madenlere aktararak üretimlerini destekliyor. Madenlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecekleri ekipler için çalışmalarını sürdürürken de Silveroni NFT market ile tasarımcıların üreticilere ulaşmasını sağlıyor" dedi.



SİLVERONİ TOKEN, SİR UNİQUE İLE DÜNYA PAZARINA GİRECEK



Blokzincir teknolojisinin günlük hayata entegre edilmesi ile insan hayatına ciddi faydalar sağlanabileceğini belirten Çetin, “Blokzincir, IoT, NFT, Metaverse, GameFi ve Play to Earn alanlarında teknoloji geliştirirken en büyük destekçimiz Amerika merkezli bu alanlarda dünya çapında teknolojiler hayata geçiren Sir Unique, LLC şirketidir. İş birliğimiz ile birlikte dünya gündeminde ses getirecek çevreci bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



LÜKS TAKILAR NFT'YE DÖNÜŞECEK



Gelecek dönemde Silveroni'nin metaverse mağazasıyla birlikte kullanıcıların satın alacakları takıları sanal evrende detaylı görüntüleyebileceklerini ve avatarları ile deneyimleyebileceklerini söyleyen Şefik Peyda Çetin, satın alınan ürüne hem fiziksel hem de NFT olarak sahip olunabileceğinin altını çizerek şu bilgileri paylaştı: “Gümüş takı toptancısı Silveroni’nin önceliklerinin ilk sırasında sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yer alıyor.

Bu çalışmalar neticesinde ise sıfır siyanür hedefine ulaşmanın yanı sıra gelişen teknolojiyi hem üreticiler hem de yatırımcılar için avantaja çevirmek ve çevre odaklı projeler oluşturmak amaçlanıyor. Çevre duyarlı tüketicilerden oluşan bir topluluğa sahip olmak ise sürecin en güzel yanlarından biri olurken kitlemizin hızla büyüyeceğine inanıyoruz."