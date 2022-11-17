KYK burs başvurusu 2022: Başvuru nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? (e-Devlet KYK başvuru ekranı)

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. KYK burs başvurularını henüz yapmayan öğrenciler, "Burs başvuruları ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt ararken, başvurularını tamamlayan öğrenciler ise burs başvuru sonuçları için tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?



KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.



17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



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KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



KYK burs başvurusu, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KYK burs ve kredi başvuruları, 15-17 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.



Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.