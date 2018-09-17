Tüketici Mahkemesi, bankaların, alacakları nedeniyle emeklilerin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, yapılan kesintinin iadesine ilişkin hakem heyeti kararını onarken yargılama giderlerini de bankanın üzerine bıraktı. Kararın, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirdiğine işaret ediliyor.



Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, işçi emeklisi Emin İşler’in emekli maaşı bin 400 lira. Maaşı, bir kamu bankasına yatırılan İşler geçen yıl temmuz ayında maaşını çekmek için bankaya gittiğinde 349 liralık kesinti yapıldığını gördü. Yapılan kesintinin nedeni ise, İşler’in bankaya olan kredi borcuydu. Ancak yasaya göre, nafaka borçları dışında emekli maaşından haciz yapılamaz. İşler, yapılan kesintinin iadesi için konuyu Bayrampaşa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne taşıdı. Başvuru, yapılan kesintinin iadesini içeriyordu. Heyet, tarafları dinledikten ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Heyet, yapılan kesintinin iadesine karar verdi.



''PARALARIN TAMAMI REHİNLİ''



Heyetin bu kararı İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Heyet kararının iptali istemi ile bankanın açtığı dava 4 Ekim 2017 olarak kayıtlara girdi. Dava dosyasına göre, banka adına yapılan savunmada, İşler’in hesabından yapılan kesintinin hukuka uygun olduğu kaydedilerek özetle "Borçlunun banka nezdinde hesaplarında bulunan paraların tamamı bankaya rehinlidir. Banka da rehin hakkını kullandı" denildi. Mahkeme, tarafların sunduğu delilerin yanı sıra bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, yapılan kesintinin iadesinin gerektiği kaydedildi.



''KESİNTİ YASAYA AYKIRI''



Mahkeme, çıkan rapor sonrası kararını geçen 11 Eylül Salı günü verdi. Kararda, tüketici hakem heyetinin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmedildi. Kararda şöyle denildi:

“Yasal hükümlere aykırı olarak, davacı banka tarafından, davalının izni olmaksızın emekli maaşından yapılan kesintinin iadesine ilişkin verilen hakem heyetinin kararı yerinde.”



''NAFAKA HARİÇ KESİNTİ YAPILAMAZ''



Av. Şenol Özçakıcı karara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Emekli maaşları, nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli hakkında icra takibi başlatılmış olsa dahi, emekli icra dairesine giderek, maaşından kesinti yapılmasına muvafakat etmedikçe, emekli maaşları haczedilemez” dedi.



Av. Özçakıcı açıklamasının devamında “Bankalar, kredi kartından veya bireysel kredilerden kaynaklı alacakları olduğu iddiası ile herhangi bir yasal takip dahi başlatmadan, emekli müşterinin hesabına yatan emekli maaşından otomatik kesinti yapıyorlar. Bankalar, geçen Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi yatırılan bin lira ikramiyeler üzerinde de bu şekilde haksız olarak kesinti yaptı. Emekliler, tüketici hakem heyetlerine başvurarak haksız kesintilerin iptalini sağlayabilir” şeklinde konuştu.

VİDEO: EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) İÇİN SON DURUM NE?