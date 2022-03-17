Maliyetleri artan işletmeciler akaryakıt zammını biletlere yansıtıyor

Rusya ile Ukrayna savaşının ardından dünya genelinde artan akaryakıt fiyat artışları son günlerde az da olsa inmeye başlasa da hala 18-19 lira gibi yüksek seviyelerde seyrediyor.

Özellikle motorin fiyatları karşısında önlem almak isteyen şehirlerarası otobüs firmaları, çözümü biletlere zam yapmakta buldu. Bütçesine en uygun firmayı gözüne kestiren yolcular ise terminallerdeki şikâyetlerini dile getirerek, oluşan bu durum karşısında bir çözüm bekliyor.



Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını ifade eden Erol Yurdakul, altı ay önce 18 lira olan otobüs biletini şimdi 25 liraya aldığını belirtti. 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayan Yurdakul, sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için şikâyetini dile getirdi.



"OTOBÜSTE ORTALAMA ÜÇ KİŞİ VAR"

Hemen hemen her gün Beylikova’dan Eskişehir Merkez’e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, “Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor” dedi.

Önceden Eskişehir’e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



“Normalde sık sık seyahat ediyorum ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir.”



"GEÇEN SENE DE ÜÇ LİRA KAZANIYORDUM ŞİMDİ DE"



Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı.



Vatandaşa hak veren Var, “Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmak zorunda bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” diye konuştu.