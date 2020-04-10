Markalar, müşterilerine moral veren paylaşımlar ile destek oluyor

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden markalar yaptıkları paylaşımlar ile “evdekal” kampanyasına destek verirken, bu zor sürecin arkasından gelecek güzel günlere vurgu yapıyor.

İstinyePark da sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile evlerinde zaman geçiren ziyaretçilerine bunun geçici bir dönem olduğunu , “En güzel yerden devam edeceğiz” sloganı ile paylaştı.

Perakende sektörünün geçirdiği zor dönemlerin yakında atlatılacağını müjdeleyen İstinyePark, sektörde fark yaratan bu video içerik paylaşımı ile çok sayıda olumlu yorum alarak, hem sektöre hem ziyaretçilerine umut aşıladı.