Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? (2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararı sonrasında, enflasyon verileri belli olacak. Her ay başı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin, mart ayında ne yönde olacağı merakla bekleniyor.

Şubat ayında enflasyon, yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olmuştu. Peki, mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?



MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.