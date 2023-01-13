Memur maaş katsayısına göre bedelli askerlik ücreti belli oldu: 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2023 yılı için bedelli askerlik tutarı, askerlik hizmetini tamamlamak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli zammı sonrasında bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?



2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 liraya olarak belirlendi.

Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olacak.

Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.



Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.