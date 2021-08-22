Memur zammı pazarlığında son gün

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona eriyor .

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümetse, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Hükümetin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

3600 ek gösterge konusunda atılacak adım da görüşmelerin kritik başlıklarından biri.

Anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu devreye girecek.

