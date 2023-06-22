Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç yükseldi? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Merakla beklenen haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın ve borsa yatırımlarına direkt etki eden Merkez Bankası faiz kararının ne kadar, yüzde kaç olduğu sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç yükseldi? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı sona erdi ve karar açıklandı.



Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.



27 AY SONRA İLK ARTIŞ



Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.



Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.