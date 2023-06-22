Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç yükseldi? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Merakla beklenen haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın ve borsa yatırımlarına direkt etki eden Merkez Bankası faiz kararının ne kadar, yüzde kaç olduğu sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, yüzde kaç yükseldi? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı sona erdi ve karar açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.
27 AY SONRA İLK ARTIŞ
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.
Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyordu.
AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
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